https://arabic.sputniknews.com/20220608/محكمة-هولندية-تسمح-بسفر-5-دلافين-إلى-السعودية-رغم-اعتراضات-واسعة-1063266942.html
محكمة هولندية تسمح بسفر 5 دلافين إلى السعودية رغم اعتراضات واسعة
محكمة هولندية تسمح بسفر 5 دلافين إلى السعودية رغم اعتراضات واسعة
قضت محكمة في جزيرة كوارسا الهولندية، بسفر 5 دلافين إلى السعودية، بعد محاكمة استمرت أسابيع. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:40+0000
2022-06-08T10:40+0000
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ووافقت المحكمة الواقعة جنوبي البحر الكاريبي، على السماح بإرسال الدلافين إلى المملكة، بعد محاكمة مع بعض محبي الدلافين، الذين قدموا اعتراضات، لمنع نقل الدلافين إلى أكواريوم في مدينة جدة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية".وكان محتجون أعلنوا اعتراضهم على نقل الدلافين، معللين ذلك بأن الأحواض المخصصة للدلافين في مدينة جدة، ذات أحجام غير مناسبة؛ الأمر الذي قد يعرض الدلافين للموت.ورأت المحكمة، بعد إصدارها الحكم بجانب إصدار التراخيص اللازمة لذلك، أن المدعين بالغوا في ادعاءاتهم، وقدموا معلومات غير صحيحة.وأشارت المحكمة إلى أن الجانب السعودي أثبت سلامة موقفه وتوفر البيئة المناسبة للحيوانات وكل الاشتراطات الصحية اللازمة.وتم نقل الدلافين الخمسة من الجزيرة على متن طائرة خاصة، برفقة أحد المسؤولين عنهم في كوراسا، بالإضافة إلى طبيب بيطري في مجال الثدييات البحرية، ومدربها الرئيسي.ومن المقرر أن تتوقف الدلافين في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، لتغيير المياه، قبل نقلها إلى جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210411/مئات-الدلافين-تشارك-في-مسابقة-سباحة-في-كاليفورنيا-فيديو-1048647219.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
محكمة هولندية تسمح بسفر 5 دلافين إلى السعودية رغم اعتراضات واسعة
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قضت محكمة في جزيرة كوارسا الهولندية، بسفر 5 دلافين إلى السعودية، بعد محاكمة استمرت أسابيع.
ووافقت المحكمة الواقعة جنوبي البحر الكاريبي، على السماح بإرسال الدلافين إلى المملكة، بعد محاكمة مع بعض محبي الدلافين، الذين قدموا اعتراضات، لمنع نقل الدلافين إلى أكواريوم في مدينة جدة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية".
وكان محتجون أعلنوا اعتراضهم على نقل الدلافين، معللين ذلك بأن الأحواض المخصصة للدلافين في مدينة جدة، ذات أحجام غير مناسبة؛ الأمر الذي قد يعرض الدلافين للموت.
ورأت المحكمة، بعد إصدارها الحكم بجانب إصدار التراخيص اللازمة لذلك، أن المدعين بالغوا في ادعاءاتهم، وقدموا معلومات غير صحيحة.
وأشارت المحكمة إلى أن الجانب السعودي أثبت سلامة موقفه وتوفر البيئة المناسبة للحيوانات وكل الاشتراطات الصحية اللازمة.
وتم نقل الدلافين الخمسة من الجزيرة على متن طائرة خاصة، برفقة أحد المسؤولين عنهم في كوراسا، بالإضافة إلى طبيب بيطري في مجال الثدييات البحرية، ومدربها الرئيسي.
ومن المقرر أن تتوقف الدلافين في العاصمة المصرية القاهرة
، اليوم الأربعاء، لتغيير المياه، قبل نقلها إلى جدة.