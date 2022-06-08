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https://arabic.sputniknews.com/20220608/مصرع-20-على-الأقل-في-انهيار-منجم-ألماس-جنوبي-الكونغو-الديمقراطية-1063258119.html
مصرع 20 على الأقل في انهيار منجم ألماس جنوبي الكونغو الديمقراطية
مصرع 20 على الأقل في انهيار منجم ألماس جنوبي الكونغو الديمقراطية
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار منجم ألماس في قرية "شا ماشينغو" في ولاية كاساي جنوبي الكونغو الديمقراطية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:52+0000
2022-06-08T08:52+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكر موقع "7 سور 7" المحلي، اليوم الأربعاء: "لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيار بمنجم ألماس الليلة الماضية في قرية شا ماشينغو في محلية سامبا، على بعد 40 كيلومترا من مدينة تشيكابا (ولاية كاساي)".وأضاف الموقع نقلا عن عامل في المنجم: "سقط العديد من القتلى في هذا الانهيار الذي طال أكثر من 30 بئرا في المنجم، ولم يتم العثور على جميع العمال الذين كانوا في هذه الآبار حتى الآن، وتم العثور على 10 فقط وما زلنا نبحث عن ناجين".وفي أيلول/سبتمبر 2020، تسببت كارثة مماثلة في منجم ذهب في بلدة كاميتوغا شرقي الكونغو الديمقراطية في مقتل ما لا يقل عن 50 عاملاً.وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لقي 7 عمال مصرعهم وإصابة 12 وفقدان 5 إثر انهيار منجم ذهب في مقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد. وتشيع الحوادث في مناجم مؤقتة في الكونغو الديمقراطية، وغالبا ما تكون مميتة. ولكن نظرا لوجود هذه المناجم في مناطق نائية، فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث. وتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها بدورهم للشركات الأجنبية الكبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/20-قتيلا-بهجوم-مسلح-على-قرية-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1063177175.html
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العالم, الكونغو

مصرع 20 على الأقل في انهيار منجم ألماس جنوبي الكونغو الديمقراطية

08:52 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
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لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار منجم ألماس في قرية "شا ماشينغو" في ولاية كاساي جنوبي الكونغو الديمقراطية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر موقع "7 سور 7" المحلي، اليوم الأربعاء: "لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيار بمنجم ألماس الليلة الماضية في قرية شا ماشينغو في محلية سامبا، على بعد 40 كيلومترا من مدينة تشيكابا (ولاية كاساي)".

وأضاف الموقع نقلا عن عامل في المنجم: "سقط العديد من القتلى في هذا الانهيار الذي طال أكثر من 30 بئرا في المنجم، ولم يتم العثور على جميع العمال الذين كانوا في هذه الآبار حتى الآن، وتم العثور على 10 فقط وما زلنا نبحث عن ناجين".

وفي أيلول/سبتمبر 2020، تسببت كارثة مماثلة في منجم ذهب في بلدة كاميتوغا شرقي الكونغو الديمقراطية في مقتل ما لا يقل عن 50 عاملاً.
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
20 قتيلا بهجوم مسلح على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
6 يونيو, 13:18 GMT
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لقي 7 عمال مصرعهم وإصابة 12 وفقدان 5 إثر انهيار منجم ذهب في مقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد. وتشيع الحوادث في مناجم مؤقتة في الكونغو الديمقراطية، وغالبا ما تكون مميتة. ولكن نظرا لوجود هذه المناجم في مناطق نائية، فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث.
وتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها بدورهم للشركات الأجنبية الكبيرة.
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