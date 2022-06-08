https://arabic.sputniknews.com/20220608/مفتي-كازاخستان-يدعو-شيخ-الأزهر-لافتتاح-أكبر-مسجد-في-بلاده-1063308204.html

مفتي كازاخستان يدعو شيخ الأزهر لافتتاح أكبر مسجد في بلاده

مفتي كازاخستان يدعو شيخ الأزهر لافتتاح أكبر مسجد في بلاده

دعا الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لافتتاح أكبر مسجد في بلاده. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T21:26+0000

2022-06-08T21:26+0000

2022-06-08T21:26+0000

شيخ الأزهر

كازاخستان

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جاء ذلك اليوم الأربعاء، على هامش لقائه بوكيل الأزهر محمد الضويني، بمقر مشيخة الأزهر في القاهر، بحسب موقع "بوابة الأهرام".ووجه مفتي كازاخستان دعوة لشيخ الأزهر لافتتاح أكبر مسجد بكازاخستان وترؤس مؤتمر زعماء الأديان المقرر في سبتمبر/ أيلول.وأشاد بجهود الأزهر في مجال التعليم والدعوة ونشر السلام العالمي، معتبرا أن جامعة الأزهر هي أفضل الجامعات بالنسبة للطلاب في بلاده.وبحث المفتي العام لكازاخستان، مع وكيل الأزهر سبل التعاون العلمي والدعوي والثقافي.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/الأزهر-يعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-محطة-مياه-في-سيناء-1061966183.html

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شيخ الأزهر, كازاخستان