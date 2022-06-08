https://arabic.sputniknews.com/20220608/مقاتلات-إسرائيلية-ترافق-طائرات-أمريكية-عائدة-من-منطقة-الخليج-1063294123.html
مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج
مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج
أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات إسرائيلية عسكرية رافقت طائرات أمريكية في طريقها من منطقة الخليج. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:08+0000
2022-06-08T15:08+0000
2022-06-08T15:08+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية من نوع " F-16i" رافقت قاذفتين حربيتين أمريكيتين من طراز "B-52" عبرتا سماء إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الطلعة الجوية الأمريكية تأتي في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وهو التعاون الذي يعد عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج العربي
مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات إسرائيلية عسكرية رافقت طائرات أمريكية في طريقها من منطقة الخليج.
وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية من نوع " F-16i" رافقت قاذفتين حربيتين أمريكيتين من طراز "B-52" عبرتا سماء إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج
.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الطلعة الجوية الأمريكية تأتي في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وهو التعاون الذي يعد عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل
ومنطقة الشرق الأوسط.