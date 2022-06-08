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مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج
مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج
أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات إسرائيلية عسكرية رافقت طائرات أمريكية في طريقها من منطقة الخليج. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:08+0000
2022-06-08T15:08+0000
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وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية من نوع " F-16i" رافقت قاذفتين حربيتين أمريكيتين من طراز "B-52" عبرتا سماء إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الطلعة الجوية الأمريكية تأتي في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وهو التعاون الذي يعد عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج العربي

مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج

15:08 GMT 08.06.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Str/HO
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أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات إسرائيلية عسكرية رافقت طائرات أمريكية في طريقها من منطقة الخليج.
وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية من نوع " F-16i" رافقت قاذفتين حربيتين أمريكيتين من طراز "B-52" عبرتا سماء إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الطلعة الجوية الأمريكية تأتي في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وهو التعاون الذي يعد عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
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