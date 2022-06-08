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https://arabic.sputniknews.com/20220608/مقتل-شخص-وإصابة-العشرات-إثر-اندفاع-سيارة-نحو-مشاة-في-برلين-1063267250.html
مقتل شخص وإصابة العشرات إثر اندفاع سيارة نحو مشاة في برلين... فيديو
مقتل شخص وإصابة العشرات إثر اندفاع سيارة نحو مشاة في برلين... فيديو
لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 30 آخرون بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في منطقة تسوق شهيرة في العاصمة الألمانية برلين. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:31+0000
2022-06-08T10:48+0000
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وذكرت وسائل إعلام نقلا عن صحيفة "بيلد"، أنه تم القبض على سائق السيارة في مكان الحادث في شارلوتنبورغ في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء.وقالت شرطة برلين على تويتر: "يعتقد أن رجلا اقتحم بسيارته مجموعة من الناس. لم يُعرف بعد ما إذا كان ذلك حادثا أم عملا متعمدا". وقام عدد من الضباط المدججين بالسلاح بتأمين المنطقة وحضر نحو 60 من رجال الإطفاء، كما هبطت أيضا مروحية إنقاذ فى مكان الحادث.ووقع الحادث قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس الذي شهد في عام 2016 مقتل 12 شخصاً في واقعة دهس عبر سوق لعيد الميلاد.وشهدت ألمانيا العديد من هذه الهجمات منذ هجوم 2016 المميت، ونفذ معظمها أشخاص تبين أنهم يعانون من مشاكل نفسية.
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مقتل شخص وإصابة العشرات إثر اندفاع سيارة نحو مشاة في برلين... فيديو

10:31 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 08.06.2022)
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
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لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 30 آخرون بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في منطقة تسوق شهيرة في العاصمة الألمانية برلين.
وذكرت وسائل إعلام نقلا عن صحيفة "بيلد"، أنه تم القبض على سائق السيارة في مكان الحادث في شارلوتنبورغ في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء.
وقالت شرطة برلين على تويتر: "يعتقد أن رجلا اقتحم بسيارته مجموعة من الناس. لم يُعرف بعد ما إذا كان ذلك حادثا أم عملا متعمدا".
وقام عدد من الضباط المدججين بالسلاح بتأمين المنطقة وحضر نحو 60 من رجال الإطفاء، كما هبطت أيضا مروحية إنقاذ فى مكان الحادث.
ووقع الحادث قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس الذي شهد في عام 2016 مقتل 12 شخصاً في واقعة دهس عبر سوق لعيد الميلاد.
وشهدت ألمانيا العديد من هذه الهجمات منذ هجوم 2016 المميت، ونفذ معظمها أشخاص تبين أنهم يعانون من مشاكل نفسية.
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