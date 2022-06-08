مقتل شخص وإصابة العشرات إثر اندفاع سيارة نحو مشاة في برلين... فيديو
10:31 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 08.06.2022)
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الشرطة الألمانية
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 30 آخرون بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في منطقة تسوق شهيرة في العاصمة الألمانية برلين.
وذكرت وسائل إعلام نقلا عن صحيفة "بيلد"، أنه تم القبض على سائق السيارة في مكان الحادث في شارلوتنبورغ في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء.
8/6/22: ⚡HAPPENING NOW ⚡— Truth is bitter (@kochhar_amit) June 8, 2022
Video emerges as 1 dead, 8 hospitalized and 30 injured after car rams into crowd in Berlin, Germany. pic.twitter.com/eFQg2dOYNx
وقالت شرطة برلين على تويتر: "يعتقد أن رجلا اقتحم بسيارته مجموعة من الناس. لم يُعرف بعد ما إذا كان ذلك حادثا أم عملا متعمدا".
وقام عدد من الضباط المدججين بالسلاح بتأمين المنطقة وحضر نحو 60 من رجال الإطفاء، كما هبطت أيضا مروحية إنقاذ فى مكان الحادث.
Auto ist laut Polizei erst in Menschengruppe, dann weiter auf Straße und in Schaufenster. Fahrer in Gewahrsam, wird befragt. 1 tote Person, min. 12 verletzt, davon 5 in Lebensgefahr. #Berlin @BR24 pic.twitter.com/mk0ArvACfG— Björn Dake (@bjdake) June 8, 2022
ووقع الحادث قرب حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس الذي شهد في عام 2016 مقتل 12 شخصاً في واقعة دهس عبر سوق لعيد الميلاد.
وشهدت ألمانيا العديد من هذه الهجمات منذ هجوم 2016 المميت، ونفذ معظمها أشخاص تبين أنهم يعانون من مشاكل نفسية.