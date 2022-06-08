https://arabic.sputniknews.com/20220608/ممثل-إيران-للطاقة-الذرية-مفاوضات-فيينا-فرصة-لإثبات-نية-حقيقية-للعودة-للاتفاق-النووي-ورفع-العقوبات-1063269442.html

ممثل إيران للطاقة الذرية: مفاوضات فيينا فرصة لإثبات نية حقيقية للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات

ممثل إيران للطاقة الذرية: مفاوضات فيينا فرصة لإثبات نية حقيقية للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات

أكدت إيران أن "مفاوضات فيينا تعد فرصة لإثبات صدق النوايا للعودة للاتفاق النووي"، مشددة على ضرورة أن تعالج واشنطن المخاوف التي أثارتها انتهاكاتها السابقة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T11:08+0000

2022-06-08T11:08+0000

2022-06-08T11:08+0000

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار إيران

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن القائم بأعمال الممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي، قوله في كلمة خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن "مفاوضات فيينا فرصة لإثبات نية حقيقية للعودة للاتفاق النووي ورفع كل العقوبات".وأضاف غائبي، أن "الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها لعدم الالتزام بالاتفاق النووي ولم تفعل أي شيء تعهدت به بموجب الاتفاق"، مشددا: "يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنها بحاجة إلى معالجة المخاوف التي أثارتها انتهاكاتها السابقة، وعلى الأقل تقديم ضمانات للوثوق في التنفيذ المستقبلي لالتزاماتها".ونوه أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة للتخلي عن سياستها الفاضحة المتمثلة في الضغط الأقصى والإدمان طويل الأجل لاستخدام العقوبات ضد بلدنا، واحترام القانون الدولي، والالتزام برفع العقوبات".وأعلنت الحكومة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، "فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها: "صدرت الأوامر بفصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مضيفة: "لم تقدّر الوكالة حتى الآن تعاون إيران المكثف فقط، بل اعتبرته واجبا".وتابع البيان: "الكاميرات التي صدرت الأوامر بإيقاف عملها لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الشاملة الموقع في السابق".وأوضحت المنظمة الإيرانية أن "أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، وستواصل عملها كما المعتاد عليه في السابق".وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.إلا أن طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بالاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها، والخاص بتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين للأماكن المذكورة في التقرير.ولفت كمالوندي إلى أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات غير موثوقة ومزيفة قدمتها إسرائيل، واعتماد الوكالة على وثائق غير واقعية سيؤدي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".في هذه الأثناء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "المزاعم الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثيرت بدعم فكري وقيادة الصهاينة".وأشار إسلامي، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني، إلى "حالات الاتهام الغربية ضد إيران"، قائلا إن "اتهاماتهم موجهة لإيران منذ 20 عاما وأن موافقة إيران على الاتفاق النووي جاءت لإزالة هذه الاتهامات والغموض وبناء الثقة".ورفض المزاعم المطروحة ضد البرنامج النووي الايراني، مؤكدا أنه "ليست لإيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة وأي موقع وأنشطة غير معرّفة"، معتبرا الوثائق المزعومة تحركا سياسيا لمواصلة الضغوط القصوى على إيران.وختم بالقول إن "التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وأمريكا وتقديم مسودة قرار ضد إيران هو في الواقع تحرك سياسي في سياق سياسة الضغوط القصوى والتي تتم متابعة أهدافها الرئيسية بدعم تنظيري وقيادي من الكيان الصهيوني".

https://arabic.sputniknews.com/20220608/إيران-تعلن-إيقاف-عمل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-إحدى-منشآتها-النووية-1063263810.html

https://arabic.sputniknews.com/20220607/الاتحاد-الأوروبي-يتهم-إيران-بتقويض-عمل-وكالة-الطاقة-الذرية-أثناء-مراقبة-برنامجها-النووي-1063240428.html

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الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران