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https://arabic.sputniknews.com/20220608/مناشدات-بالحصول-على-نحو-28-مليون-دولار-مع-دخول-الأزمة-الاقتصادية-في-سريلانكا-حالة-الطوارئ-الغذائية-1063285566.html
مناشدات بالحصول على نحو 28 مليون دولار مع دخول الأزمة الاقتصادية في سريلانكا حالة الطوارئ الغذائية
مناشدات بالحصول على نحو 28 مليون دولار مع دخول الأزمة الاقتصادية في سريلانكا حالة الطوارئ الغذائية
أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، اليوم الأربعاء، نداء إنسانيا طارئا لجمع 28 مليون فرنك سويسري (28.6 مليون دولار) لجهود الإغاثة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T13:29+0000
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ونقل عن رئيس وفد جنوب آسيا للاتحاد أودايا رجمي، قوله: "نحن نشعر بقلق بالغ بالنسبة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد - حوالي 2.4 مليون شخص يعيشون بالفعل تحت خط الفقر وهم الأكثر تضرراً من فقدان سبل العيش ونقص الغذاء والتكلفة المتصاعدة للمواد الأساسية".وصرحت المنظمة أن الأموال ستستخدم لتوفير مياه الشرب الآمنة ودعم النظافة وسبل العيش الأساسية لنحو 500 ألف شخص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والأمهات الشابات. يخطط IRFC أيضًا لنشر متطوعين سيقدمون الإسعافات الأولية ودعم الصحة العقلية في المناطق ذات الصلة من البلاد.
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العالم

مناشدات بالحصول على نحو 28 مليون دولار مع دخول الأزمة الاقتصادية في سريلانكا حالة الطوارئ الغذائية

13:29 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraالشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022.
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق الطلاب من كلية الطب والعلوم خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو في 29 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، اليوم الأربعاء، نداء إنسانيا طارئا لجمع 28 مليون فرنك سويسري (28.6 مليون دولار) لجهود الإغاثة والإنعاش لما يقدر بنحو 500 ألف من السريلانكيين الذين عانوا من أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة تهز البلد.
ونقل عن رئيس وفد جنوب آسيا للاتحاد أودايا رجمي، قوله: "نحن نشعر بقلق بالغ بالنسبة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد - حوالي 2.4 مليون شخص يعيشون بالفعل تحت خط الفقر وهم الأكثر تضرراً من فقدان سبل العيش ونقص الغذاء والتكلفة المتصاعدة للمواد الأساسية".
وصرحت المنظمة أن الأموال ستستخدم لتوفير مياه الشرب الآمنة ودعم النظافة وسبل العيش الأساسية لنحو 500 ألف شخص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والأمهات الشابات. يخطط IRFC أيضًا لنشر متطوعين سيقدمون الإسعافات الأولية ودعم الصحة العقلية في المناطق ذات الصلة من البلاد.
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