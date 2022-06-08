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منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نموا عالميا أقل بسبب أزمة أوكرانيا
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نموا عالميا أقل بسبب أزمة أوكرانيا
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمنا باهظا" بسبب الأزمة في أوكرانيا، حيث خفضت توقعاتها للنمو في عام 2022... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:29+0000
2022-06-08T09:29+0000
اقتصاد
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المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتمثل 38 دولة معظمها من البلدان المتقدمة، هي آخر مؤسسة دولية تتوقع نموا أقل للناتج المحلي الإجمالي بسبب الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.في أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3% في عام 2022، بدلا من توقعات ديسمبر/ كانون الأول البالغة 4.5%، بحسب "فرانس برس".كما ضاعفت المنظمة توقعاتها للتضخم بين أعضائها - منهم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا - إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1988.كتب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونائب الأمين العام، لورانس بون، في بيان أن "العالم مستعد لدفع ثمن باهظ لحرب روسيا ضد أوكرانيا"، مضيفا أن "أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا".وقال بون: "مدى انخفاض معدل النمو وارتفاع التضخم سيعتمد على كيفية تطور الحرب، لكن من الواضح أن الفئات الأشد فقرا ستكون الأكثر تضررا. ثمن هذه الحرب باهظ ويجب تقاسمه".قالت المنظمة، إن التوقعات قبل الأزمة كانت تبدو "مواتية على نطاق واسع" لعام 2022-2023، مع توقع عودة النمو والتضخم إلى طبيعتهما بعد جائحة "كوفيد -19" المدمرة.
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اقتصاد, العالم, أخبار أوكرانيا

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نموا عالميا أقل بسبب أزمة أوكرانيا

09:29 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDONالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDON
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حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمنا باهظا" بسبب الأزمة في أوكرانيا، حيث خفضت توقعاتها للنمو في عام 2022 وتوقعت تفاقم التضخم.
المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتمثل 38 دولة معظمها من البلدان المتقدمة، هي آخر مؤسسة دولية تتوقع نموا أقل للناتج المحلي الإجمالي بسبب الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
في أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3% في عام 2022، بدلا من توقعات ديسمبر/ كانون الأول البالغة 4.5%، بحسب "فرانس برس".
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كما ضاعفت المنظمة توقعاتها للتضخم بين أعضائها - منهم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا - إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1988.
كتب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونائب الأمين العام، لورانس بون، في بيان أن "العالم مستعد لدفع ثمن باهظ لحرب روسيا ضد أوكرانيا"، مضيفا أن "أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا".
وقال بون: "مدى انخفاض معدل النمو وارتفاع التضخم سيعتمد على كيفية تطور الحرب، لكن من الواضح أن الفئات الأشد فقرا ستكون الأكثر تضررا. ثمن هذه الحرب باهظ ويجب تقاسمه".
قالت المنظمة، إن التوقعات قبل الأزمة كانت تبدو "مواتية على نطاق واسع" لعام 2022-2023، مع توقع عودة النمو والتضخم إلى طبيعتهما بعد جائحة "كوفيد -19" المدمرة.
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