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https://arabic.sputniknews.com/20220608/مودرنا-تعلن-نتائج-مبشرة-بشأن-اللقاح-المضاد-للمتحور-أوميكرون-1063286322.html
مودرنا تعلن نتائج مبشرة بشأن اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون
مودرنا تعلن نتائج مبشرة بشأن اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا"، اليوم الأربعاء، عن نتائج إيجابية للقاح جديد يستهدف سلالة كوفيد الأصلية و"أوميكرون". 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T13:39+0000
2022-06-08T13:39+0000
مجتمع
فيروس كورونا
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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه تم اختبار ما يسمى بلقاح "ثنائي التكافؤ" في تجربة شملت أكثر من 850 بالغا، تلقوا جميعا جرعاتهم الثلاث الأولى من لقاح "سبايك فاكس" الذي أنتجته شركة "مودرنا"، ثم تلقى نصفهم جرعة رابعة من "سبايك فاكس"، بينما تلقى البقية اللقاح الثنائي التكافؤ.تبين للباحثين أن أولئك الذين تلقوا اللقاح الثنائي التكافؤ لديهم مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة المعادلة ضد أوميكرون، هذه المستويات أعلى بنحو 75 في المائة لدى المجموعة التي حصلت على اللقاح الثنائي التكافؤ كجرعة رابعة مقارنة بأولئك الذين حصلوا على اللقاح "سبايك فاكس" كجرعة رابعة.كما حصل من تلقوا اللقاح الثنائي التكافؤ كجرعة رابعة على حماية أعلى ضد السلالة الأصلية من كورونا مقارنة بمن تلقوا جرعة رابعة من "سبايك فاكس".من جانبه، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا في بيان: "نحن سعداء للغاية"، وتوقع أن يكون هذا اللقاح هو المرشح الرئيسي للشركة للحصول على ترخيص كمعزز هذا الخريف.وفي وقت سابق، نشر مركز غماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة نتائج دراسة مقارنة جديدة أجراها بالتعاون مع معهد سبالانزاني الإيطالي، كشف من خلالها عن تفوق لقاح "سبوتنيك V" من حيث الفاعلية في مكافحة المتحور أوميكرون.وكشفت الدراسة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر فاعلية أعلى في إنتاج الأجسام المضادة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" واسمه العلمي (B.1.1.529) ، متفوقا بذلك على جرعتين من لقاح فايزر بمقدار 2.1 مرة، ترتفع إلى 2.6 مرة بعد 3 أشهر من التطعيم.
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مجتمع, فيروس كورونا

مودرنا تعلن نتائج مبشرة بشأن اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون

13:39 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق
دمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا"، اليوم الأربعاء، عن نتائج إيجابية للقاح جديد يستهدف سلالة كوفيد الأصلية و"أوميكرون".
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه تم اختبار ما يسمى بلقاح "ثنائي التكافؤ" في تجربة شملت أكثر من 850 بالغا، تلقوا جميعا جرعاتهم الثلاث الأولى من لقاح "سبايك فاكس" الذي أنتجته شركة "مودرنا"، ثم تلقى نصفهم جرعة رابعة من "سبايك فاكس"، بينما تلقى البقية اللقاح الثنائي التكافؤ.
تبين للباحثين أن أولئك الذين تلقوا اللقاح الثنائي التكافؤ لديهم مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة المعادلة ضد أوميكرون، هذه المستويات أعلى بنحو 75 في المائة لدى المجموعة التي حصلت على اللقاح الثنائي التكافؤ كجرعة رابعة مقارنة بأولئك الذين حصلوا على اللقاح "سبايك فاكس" كجرعة رابعة.
كما حصل من تلقوا اللقاح الثنائي التكافؤ كجرعة رابعة على حماية أعلى ضد السلالة الأصلية من كورونا مقارنة بمن تلقوا جرعة رابعة من "سبايك فاكس".
من جانبه، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا في بيان: "نحن سعداء للغاية"، وتوقع أن يكون هذا اللقاح هو المرشح الرئيسي للشركة للحصول على ترخيص كمعزز هذا الخريف.
وفي وقت سابق، نشر مركز غماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة نتائج دراسة مقارنة جديدة أجراها بالتعاون مع معهد سبالانزاني الإيطالي، كشف من خلالها عن تفوق لقاح "سبوتنيك V" من حيث الفاعلية في مكافحة المتحور أوميكرون.
وكشفت الدراسة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر فاعلية أعلى في إنتاج الأجسام المضادة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" واسمه العلمي (B.1.1.529) ، متفوقا بذلك على جرعتين من لقاح فايزر بمقدار 2.1 مرة، ترتفع إلى 2.6 مرة بعد 3 أشهر من التطعيم.
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