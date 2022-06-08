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موسكو: مفاوضات مكثفة بين روسيا وتركيا في أنقرة
موسكو: مفاوضات مكثفة بين روسيا وتركيا في أنقرة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ستكون مكثفة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T05:53+0000
2022-06-08T05:56+0000
العالم
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك "، قالت خلالها: "الوفد الروسي الذي ذهب إلى تركيا سيجري مفاوضات مكثفة وطويلة اليوم مع الجانب التركي".في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة لبحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وقال جاويش أوغلو، في كلمة في إحدى الجامعات التركية: "نعمل مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير القمح الأوكراني إلى دول العالم عبر ممر آمن من خلال إزالة الألغام المزروعة في البحر".وأضاف: "سنناقش هذه الآلية في اجتماع تقني في إسطنبول خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه "سنقوم بإنشاء مركز في إسطنبول للمراقبة".
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العالم, روسيا

موسكو: مفاوضات مكثفة بين روسيا وتركيا في أنقرة

05:53 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 05:56 GMT 08.06.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ستكون مكثفة ومطولة اليوم الأربعاء في أنقرة.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك "، قالت خلالها: "الوفد الروسي الذي ذهب إلى تركيا سيجري مفاوضات مكثفة وطويلة اليوم مع الجانب التركي".
في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة لبحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة في إحدى الجامعات التركية: "نعمل مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير القمح الأوكراني إلى دول العالم عبر ممر آمن من خلال إزالة الألغام المزروعة في البحر".
وأضاف: "سنناقش هذه الآلية في اجتماع تقني في إسطنبول خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه "سنقوم بإنشاء مركز في إسطنبول للمراقبة".
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