https://arabic.sputniknews.com/20220608/هجوم-مرعب-لإنسان-الغاب-على-زائر-فيديو-1063277528.html
هجوم مرعب لإنسان الغاب على زائر... فيديو
هجوم مرعب لإنسان الغاب على زائر... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة هجوم مرعب لقرد إنسان الغاب، على زائر، في إحدى حدائق الحيوان. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:37+0000
2022-06-08T12:37+0000
2022-06-08T12:37+0000
منوعات
مجتمع
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أظهر مقطع الفيديو هجوم إنسان الغاب "أورانغوتان"، على شاب، بشكل عنيف ومفاجئ، بعدما استفزه الزائر، في حديقة الحيوان.قام الشاب بمد يديه إلى القرد بالقرب من القفص، في حديقة حيوانات في إندونيسيا، ثم سحبها، ليفاجئ بالقرد يسحبه بسرعة من ملابسه.يبدو أن حركة الشاب أزعجت إنسان الغاب واستفزته، فقام بجر الشاب من قميصه بشكل عنيف، وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذاءه، إلا أن تدخل الزوار، منع القرد من إيذاء الشاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
هجوم مرعب لإنسان الغاب على زائر... فيديو
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة هجوم مرعب لقرد إنسان الغاب، على زائر، في إحدى حدائق الحيوان.
أظهر مقطع الفيديو هجوم إنسان الغاب "أورانغوتان"، على شاب، بشكل عنيف ومفاجئ، بعدما استفزه الزائر، في حديقة الحيوان.
قام الشاب بمد يديه إلى القرد بالقرب من القفص، في حديقة حيوانات في إندونيسيا، ثم سحبها، ليفاجئ بالقرد يسحبه بسرعة من ملابسه.
يبدو أن حركة الشاب أزعجت إنسان الغاب واستفزته، فقام بجر الشاب من قميصه بشكل عنيف، وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذاءه، إلا أن تدخل الزوار، منع القرد من إيذاء الشاب.