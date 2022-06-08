https://arabic.sputniknews.com/20220608/وزير-الطاقة-الإماراتي-ينتقد-جهود-أوبك--لزيادة-إنتاج-النفط-1063275088.html

وزير الطاقة الإماراتي ينتقد جهود "أوبك +" لزيادة إنتاج النفط

وزير الطاقة الإماراتي ينتقد جهود "أوبك +" لزيادة إنتاج النفط

انتقد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، جهود منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج، واصفا إياها بـ"غير المشجعة". 08.06.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

العالم العربي

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ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن المزروعي، قوله، اليوم الأربعاء، في مؤتمر للطاقة في الأردن، إن إنتاج المجموعة يقل حالياً عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يومياً.وصرح المزروعي: "وفقاً لتقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك+ (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200%".يشار إلى أن الامتثال الذي يتجاوز 100% يعني أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع أوبك+ إلى رفع قيود الإنتاج تدريجيا.وفي وقت سابق، كشف العراق عن حجم زيادة إنتاجه النفطي بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" الذي يقضي برفع الإنتاج بمعدل 648 ألف برميل يوميا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء يوم الجمعة الماضي، المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأمس الخميس، أعلن تحالف "أوبك+" رفع حجم إنتاج النفط، خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بهدف "تلبية الطلب المتنامي على الخام عالميا".وقال جهاد إنه يجب التنويه الى التفريق بين كميات التصدير والحصص المقررة من قبل أوبك بلس، فالاتفاق يتعلق بالإنتاج وليس بالتصدير.وأضاف: "الزيادة في الإنتاج بعد اتفاق أوبك بلس ستكون بمعدل 71 ألف برميل يوميا والتي ستزيد إنتاج العراق الكلي إلى 4 ملايين و580 ألف برميل اعتباراً من تموز المقبل".

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