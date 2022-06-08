https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-إعلام-أوكرانية-تؤكد-أن-بوروشينكو-عاد-إلى-أوكرانيا-وهو-في-مدينة-لفوففيديو-1063279529.html
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد أن بوروشينكو عاد إلى أوكرانيا وهو في مدينة لفوف...فيديو
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد أن بوروشينكو عاد إلى أوكرانيا وهو في مدينة لفوف...فيديو
نشرت وكالة "Country" الأوكرانية تقريرا يفيد بأن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو عاد إلى البلاد، وهو حاليا في مدينة لفوف. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:41+0000
2022-06-08T12:41+0000
2022-06-08T12:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/42/1037004235_0:0:2810:1582_1920x0_80_0_0_40075943441387852c2cbcd31784e1da.jpg
وكتبت الوكالة: "بوروشينكو بالفعل في لفوف. إذا راقبنا فيديو في جنازة أليكسي بورتمان، وهو مقاتل من لواء الهجوم 80 المحمولة جوا فمن الواضح وجود بوروشينكو في المدينة".تمكن بوروشينكو، الذي يواجه العديد من القضايا الجنائية، من مغادرة أوكرانيا في نهاية مايو/أيار الماضي، وبدأت التقارير تظهر في وسائل الإعلام أنه، بعد أن غادر البلاد، حاول تجنب العودة.في 28 مايو، حاول بوروشينكو مرتين الخروج من البلاد عبر بولندا، لكن دون جدوى. وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما حكما بالسجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-الإعلام-الرئيس-الأوكراني-السابق-لم-يعد-إلى-البلاد-فيديو-1063272306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/42/1037004235_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_b44fd800d736d036c401625d89432736.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد أن بوروشينكو عاد إلى أوكرانيا وهو في مدينة لفوف...فيديو
12:41 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة "Country" الأوكرانية تقريرا يفيد بأن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو عاد إلى البلاد، وهو حاليا في مدينة لفوف.
وكتبت الوكالة: "بوروشينكو بالفعل في لفوف. إذا راقبنا فيديو في جنازة أليكسي بورتمان، وهو مقاتل من لواء الهجوم 80 المحمولة جوا فمن الواضح وجود بوروشينكو في المدينة".
تمكن بوروشينكو، الذي يواجه العديد من القضايا الجنائية، من مغادرة أوكرانيا في نهاية مايو/أيار الماضي، وبدأت التقارير تظهر في وسائل الإعلام أنه، بعد أن غادر البلاد، حاول تجنب العودة.
في 28 مايو، حاول بوروشينكو مرتين الخروج من البلاد عبر بولندا، لكن دون جدوى. وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما حكما بالسجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها بالفعل.