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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-إعلام-بريطانية-المساعدات-لأوكرانيا-أفرغت-خزائن-الاتحاد-الأوروبي-1063287875.html
وسائل إعلام بريطانية: المساعدات لأوكرانيا أفرغت خزائن الاتحاد الأوروبي
وسائل إعلام بريطانية: المساعدات لأوكرانيا أفرغت خزائن الاتحاد الأوروبي
أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تفريغ خزائن الاتحاد الأوروبي، مما سيضطر بروكسل لمراجعة الميزانية لمدة سبع سنوات أبكر مما كان مخططا له. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:07+0000
2022-06-08T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن المفوض الأوروبي يوهانس هان، أن الأزمة الأوكرانية قلبت حسابات القارة العجوز رأسا على عقب.ويشير المقال إلى أن "السرعة التي يحرق بها الاتحاد الأوروبي الاحتياطيات لتغطية نفقات كييف هي مصدر قلق بالنسبة لدول الغرب".وقالت المفوضية الأوروبية إنه منذ نهاية فبراير/شباط، إنها خصصت أكثر من أربعة مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني وجهاز الدولة.اقترحت المفوضية الأوروبية لاحقا تشكيل ميزانية قدرها 185.6 مليار يورو. ويمكن زيادة حجمها في الخريف، ذلك يتوقف على احتياجات كييف.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-إعلام-أمريكية-تتهم-كييف-بإخفاء-المعلومات-التي-تشير-إلى-هزيمتها-عن-الشركاء-الغربيين-1063287014.html
https://arabic.sputniknews.com/20220607/أوكرانيا-تشرع-استخدام-مواد-مخدرة-لعلاج-الصدمات-النفسية-بعد-الحرب-1063229296.html
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وسائل إعلام بريطانية: المساعدات لأوكرانيا أفرغت خزائن الاتحاد الأوروبي

14:07 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Стрингер
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أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تفريغ خزائن الاتحاد الأوروبي، مما سيضطر بروكسل لمراجعة الميزانية لمدة سبع سنوات أبكر مما كان مخططا له.
ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن المفوض الأوروبي يوهانس هان، أن الأزمة الأوكرانية قلبت حسابات القارة العجوز رأسا على عقب.
ويشير المقال إلى أن "السرعة التي يحرق بها الاتحاد الأوروبي الاحتياطيات لتغطية نفقات كييف هي مصدر قلق بالنسبة لدول الغرب".
وقالت المفوضية الأوروبية إنه منذ نهاية فبراير/شباط، إنها خصصت أكثر من أربعة مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني وجهاز الدولة.
اقترحت المفوضية الأوروبية لاحقا تشكيل ميزانية قدرها 185.6 مليار يورو. ويمكن زيادة حجمها في الخريف، ذلك يتوقف على احتياجات كييف.
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وسائل إعلام أمريكية تتهم كييف بإخفاء المعلومات التي تشير إلى هزيمتها عن الشركاء الغربيين
13:51 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
أوكرانيا تشرع استخدام مواد مخدرة لعلاج "الصدمات النفسية بعد الحرب"
أمس, 14:54 GMT
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