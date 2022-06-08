https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-الإعلام-الرئيس-الأوكراني-السابق-لم-يعد-إلى-البلاد-فيديو-1063272306.html
وسائل الإعلام: الرئيس الأوكراني السابق لم يعد إلى البلاد على الرغم من انتهاء عمله في الخارج... فيديو
وسائل الإعلام: الرئيس الأوكراني السابق لم يعد إلى البلاد على الرغم من انتهاء عمله في الخارج... فيديو
أكدت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو، الذي كان من المفترض أن يعود إلى البلاد في وقت سابق، لا يزال في بولندا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:47+0000
2022-06-08T11:47+0000
2022-06-08T11:52+0000
العالم
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ووفقا لصحيفة "Country.ua": "بترو بوروشينكو، الذي انتهت رحلة عمله في الخارج في 2 يونيو/حزيران، يواصل رحلته في أوروبا. بالأمس شوهد في مدينة سوبوت البولندية".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لبوروشنكو، والذي يزعم أنه تم تصويره في سوبوت وهي مدينة سياحة شمالي بولندا.في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية شريط فيديو يظهر الرئيس السابق، الذي غادر أوكرانيا لحضور قمة حزب الشعب الأوروبي في روتردام، يتجول في لندن.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/بورشينكو-يطلب-من-زيلينسكي-السماح-له-بمغادرة-البلاد-1062881257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وسائل الإعلام: الرئيس الأوكراني السابق لم يعد إلى البلاد على الرغم من انتهاء عمله في الخارج... فيديو
11:47 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو، الذي كان من المفترض أن يعود إلى البلاد في وقت سابق، لا يزال في بولندا.
ووفقا لصحيفة "Country.ua": "بترو بوروشينكو، الذي انتهت رحلة عمله في الخارج في 2 يونيو/حزيران، يواصل رحلته في أوروبا. بالأمس شوهد في مدينة سوبوت البولندية".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لبوروشنكو، والذي يزعم أنه تم تصويره في سوبوت وهي مدينة سياحة شمالي بولندا.
في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية شريط فيديو يظهر الرئيس السابق، الذي غادر أوكرانيا لحضور قمة حزب الشعب الأوروبي في روتردام، يتجول في لندن.