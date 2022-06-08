عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-الإعلام-الرئيس-الأوكراني-السابق-لم-يعد-إلى-البلاد-فيديو-1063272306.html
وسائل الإعلام: الرئيس الأوكراني السابق لم يعد إلى البلاد على الرغم من انتهاء عمله في الخارج... فيديو
وسائل الإعلام: الرئيس الأوكراني السابق لم يعد إلى البلاد على الرغم من انتهاء عمله في الخارج... فيديو
أكدت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو، الذي كان من المفترض أن يعود إلى البلاد في وقت سابق، لا يزال في بولندا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:47+0000
2022-06-08T11:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700354_0:314:2089:1489_1920x0_80_0_0_f6de294412e60b5b057d43c90dfb43cf.jpg
ووفقا لصحيفة "Country.ua": "بترو بوروشينكو، الذي انتهت رحلة عمله في الخارج في 2 يونيو/حزيران، يواصل رحلته في أوروبا. بالأمس شوهد في مدينة سوبوت البولندية".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لبوروشنكو، والذي يزعم أنه تم تصويره في سوبوت وهي مدينة سياحة شمالي بولندا.في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية شريط فيديو يظهر الرئيس السابق، الذي غادر أوكرانيا لحضور قمة حزب الشعب الأوروبي في روتردام، يتجول في لندن.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/بورشينكو-يطلب-من-زيلينسكي-السماح-له-بمغادرة-البلاد-1062881257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700354_36:0:2089:1540_1920x0_80_0_0_682f91f870c1489c11f515ff65a71aac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وسائل الإعلام: الرئيس الأوكراني السابق لم يعد إلى البلاد على الرغم من انتهاء عمله في الخارج... فيديو

11:47 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 08.06.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كييف، أوكرانيا 19 يناير 2022
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كييف، أوكرانيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو، الذي كان من المفترض أن يعود إلى البلاد في وقت سابق، لا يزال في بولندا.
ووفقا لصحيفة "Country.ua": "بترو بوروشينكو، الذي انتهت رحلة عمله في الخارج في 2 يونيو/حزيران، يواصل رحلته في أوروبا. بالأمس شوهد في مدينة سوبوت البولندية".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لبوروشنكو، والذي يزعم أنه تم تصويره في سوبوت وهي مدينة سياحة شمالي بولندا.
في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية شريط فيديو يظهر الرئيس السابق، الذي غادر أوكرانيا لحضور قمة حزب الشعب الأوروبي في روتردام، يتجول في لندن.
بيوتر بورشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
بوروشينكو يطلب من زيلينسكي السماح له بمغادرة البلاد
30 مايو, 09:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала