https://arabic.sputniknews.com/20220608/ولي-عهد-الأردن-يرعى-إطلاق-أعمال-مؤتمر-حوار-الطاقة-المستقبلية-1063275214.html
ولي عهد الأردن يرعى إطلاق أعمال مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية"
ولي عهد الأردن يرعى إطلاق أعمال مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية"
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا"، برعاية ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:12+0000
2022-06-08T12:12+0000
2022-06-08T12:12+0000
العالم العربي
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ويشارك في المؤتمر 700 شخصية إقليمية وأوروبية، حيث ينطلق بتنظيم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.وأكدت الوكالة أنه جرى التوقيع على إعلان مشترك من قبل الدول المشاركة بشأن إعلان بشأن طموحات حماية المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في افتتاح أعمال المؤتمر: "الموتمر يهدف إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، ويأتي في وقت يواجه العالم فيه ارتفاعا في الأسعار ونقص في الإمدادات".وتابع: "الحكومة تهدف إلى التحول لاقتصاد منخفض الكربون ومراعٍ للبيئة، 13% من سكان العالم يفتقرون إلى الكهرباء، و3 مليار شخص يعتمدون على الفحم والخشب كمصدر للطاقة".بينما قال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابك: "المؤتمر مبني على سياسة حسن الجوار والتاريخ، وأهميته تنبع من تحديات تتمثل في التغير المناخي والمجاعة والحروب وارتفاع الأسعار".وأشار هابك إلى أن هناك إمكانات غير محدودة في استخدام واستغلال الطاقة النظيفة، داعيا إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة (من الشمس والرياح) ومصادر الغاز والنفط في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وسيتم خلال المؤتمر التوقيع أيضا على خرائط طريق للربط الإقليمي والقاري لأسواق الطاقة، والاتفاق على مشاريع تعاون محددة ثنائية ومتعددة الأطراف.وسيكون المؤتمر فرصة لمناقشة إمكانات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والابتكار والطاقة المتجددة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر ملائمة للبيئة لدول عديدة، تتعدى منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث يُشكّل هذا الانتقال تحولا عميقا لاقتصاداتها.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
ولي عهد الأردن يرعى إطلاق أعمال مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية"
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا"، برعاية ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
ويشارك في المؤتمر 700 شخصية إقليمية وأوروبية، حيث ينطلق بتنظيم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة"
الأردنية.
وأكدت الوكالة أنه جرى التوقيع على إعلان مشترك من قبل الدول المشاركة بشأن إعلان بشأن طموحات حماية المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في افتتاح أعمال المؤتمر: "الموتمر يهدف إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، ويأتي في وقت يواجه العالم فيه ارتفاعا في الأسعار ونقص في الإمدادات".
وتابع: "الحكومة تهدف إلى التحول لاقتصاد منخفض الكربون ومراعٍ للبيئة، 13% من سكان العالم يفتقرون إلى الكهرباء، و3 مليار شخص يعتمدون على الفحم والخشب كمصدر للطاقة".
بينما قال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابك: "المؤتمر مبني على سياسة حسن الجوار والتاريخ، وأهميته تنبع من تحديات تتمثل في التغير المناخي والمجاعة والحروب وارتفاع الأسعار".
وأشار هابك إلى أن هناك إمكانات غير محدودة في استخدام واستغلال الطاقة النظيفة، داعيا إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة (من الشمس والرياح) ومصادر الغاز والنفط في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتم خلال المؤتمر التوقيع أيضا على خرائط طريق للربط الإقليمي والقاري لأسواق الطاقة، والاتفاق على مشاريع تعاون محددة ثنائية ومتعددة الأطراف.
وسيكون المؤتمر فرصة لمناقشة إمكانات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والابتكار والطاقة المتجددة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر ملائمة للبيئة لدول عديدة، تتعدى منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث يُشكّل هذا الانتقال تحولا عميقا لاقتصاداتها.