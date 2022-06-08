https://arabic.sputniknews.com/20220608/-تنظيم-القاعدة-يهدد-المعتدين-على-النبي-محمد-في-بيان-شديد-اللهجة-غاضبا-من-الهند-1063291728.html
تنظيم "القاعدة" يهدد "المعتدين" على النبي محمد في بيان شديد اللهجة... غاضبا من الهند
تنظيم "القاعدة" يهدد "المعتدين" على النبي محمد في بيان شديد اللهجة... غاضبا من الهند
أدان تنظيم "القاعدة" في شبه القارة الهندية التعليقات المسيئة للنبي محمد التي أدلى بها مسؤولون من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:51+0000
2022-06-08T14:51+0000
2022-06-08T14:51+0000
تنظيم القاعدة
أخبار الهند اليوم
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جاء هذا في بيان شديد اللهجة نشره التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) بموقعه على الإنترنت، بحسب موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال التنظيم إن "المعتدين على الرسول محمد فخر الإنسانية لن يجدوا عفوًا ولا رحمة، ولا ينقذهم سلام وأمن، ولن ينتهي الأمر بأي كلام إدانة أو كلام حزين".ودعا التنظيم إلى الانتقام بقوله: "سنقاتل من أجل كرامة نبينا (صلى الله عليه وسلم)... ونحث الآخرين على القتال والموت من أجل شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنقتل من يسيء إلى نبينا".وقبل نحو 10 أيام أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بتصريحات "مسيئة" للنبي محمد وزوجته عائشة، وهو ما قوبل بموجة من الإدانات من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتم تعليق عمل شارما منذ ذلك الحين.تصريحات مماثلة أدلى بها زعيم آخر بالحزب على تويتر، ولذلك تمت تنحيته وفصل من منصبه منذ ذلك الحين.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/القصة-الكاملة-لما-حدث-في-الهند-هاشتاغ-إلا-رسول-الله-يا-مودي-يتصدر-وسط-غضب-إسلامي-وعربي-1063169551.html
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تنظيم القاعدة, أخبار الهند اليوم
تنظيم "القاعدة" يهدد "المعتدين" على النبي محمد في بيان شديد اللهجة... غاضبا من الهند
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أدان تنظيم "القاعدة" في شبه القارة الهندية التعليقات المسيئة للنبي محمد التي أدلى بها مسؤولون من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند.
جاء هذا في بيان شديد اللهجة نشره التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) بموقعه على الإنترنت، بحسب موقع شبكة "سي إن إن"
الأمريكية.
وقال التنظيم إن "المعتدين على الرسول محمد فخر الإنسانية لن يجدوا عفوًا ولا رحمة، ولا ينقذهم سلام وأمن، ولن ينتهي الأمر بأي كلام إدانة أو كلام حزين".
ودعا التنظيم إلى الانتقام بقوله: "سنقاتل من أجل كرامة نبينا (صلى الله عليه وسلم)... ونحث الآخرين على القتال والموت من أجل شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنقتل من يسيء إلى نبينا".
وقبل نحو 10 أيام أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا
، نوبور شارما، بتصريحات "مسيئة" للنبي محمد وزوجته عائشة، وهو ما قوبل بموجة من الإدانات من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتم تعليق عمل شارما منذ ذلك الحين.
تصريحات مماثلة أدلى بها زعيم آخر بالحزب على تويتر، ولذلك تمت تنحيته وفصل من منصبه منذ ذلك الحين.