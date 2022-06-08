https://arabic.sputniknews.com/20220608/-وكالة-الطاقة-الذرية-إيران-أبلغتنا-أنها-تعتزم-تثبيت-أجهزة-طرد-مركزي-متطورة-في-منشأة-نطنز-النووية-1063302570.html
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية
قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت في تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:58+0000
2022-06-08T17:58+0000
2022-06-08T18:24+0000
إيران
أخبار إيران
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وقالت الوكالة الدولية إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في مجموعة واحدة في محطة تخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز تماشيا مع خطة أعلنت منذ فترة طويلة لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين من هذا القبيل.وأضافت في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز": "في 6 يونيو 2022 ، تحققت الوكالة ... من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز IR-6 في سلسلة واحدة سالفة الذكر أعلنتها إيران مسبقا للوكالة". وأضافت أن تثبيت الاثنين الإضافيين لم يبدأ بعد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية
17:58 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت في تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية.
وقالت الوكالة الدولية إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في مجموعة واحدة في محطة تخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز تماشيا مع خطة أعلنت منذ فترة طويلة لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين من هذا القبيل.
وأضافت في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز": "في 6 يونيو 2022 ، تحققت الوكالة ... من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز IR-6 في سلسلة واحدة سالفة الذكر أعلنتها إيران مسبقا للوكالة".
وأضافت أن تثبيت الاثنين الإضافيين لم يبدأ بعد.