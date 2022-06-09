https://arabic.sputniknews.com/20220609/أردوغان-أدعو-اليونان-إلى-الكف-عن-تسليح-الجزر-في-بحر-إيجه-والالتزام-بالاتفاقيات-الدولية-1063326996.html
أردوغان: عازمون على الدفاع عن حقوقنا في بحر إيجة وأدعو اليونان إلى الالتزام بالاتفاقيات
أردوغان: عازمون على الدفاع عن حقوقنا في بحر إيجة وأدعو اليونان إلى الالتزام بالاتفاقيات
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان، الكف عن تسليح الجزر في بحر إيجة والالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، مؤكدا عزمه الدفاع عن حقوق... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:34+0000
2022-06-09T10:34+0000
2022-06-09T10:51+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. قال أردوغان، في خطاب اليوم الخميس بعد حضوره مناورات إيفس 2022 في بحر إيجه، "أدعو اليونان إلى الكف عن تسليح الجزر في بحر إيجة والالتزام بالاتفاقيات الدولية ولن نتخلى عن حقوقنا في بحر إيجة وعازمين على الدفاع عنها".وتابع "نوصي اليونان بالعودة لأطر القانون الدولي واحترامه وخصوصا فيما يتعلق بالمياه الدولية"، مشيرا إلى أنها "تتجاهل قيم الاتحاد الأوروبي ولديها استفزازات واضحة ويزيدونها ونتابعها عن كثب وصبرنا بدأ ينفد".وحول العملية المرتقبة في سوريا لاستكمال المنطقة الآمنة، طالب الرئيس التركي أصدقاء وحلفاء البلاد "تفهم قلقنا الأمني المشروع وعدم الاعتراض على عملياتنا العسكرية المزمعة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أردوغان: عازمون على الدفاع عن حقوقنا في بحر إيجة وأدعو اليونان إلى الالتزام بالاتفاقيات
10:34 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان، الكف عن تسليح الجزر في بحر إيجة والالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، مؤكدا عزمه الدفاع عن حقوق بلاده المائية.
أنطاكيا - سبوتنيك
. قال أردوغان، في خطاب اليوم الخميس بعد حضوره مناورات إيفس 2022 في بحر إيجه، "أدعو اليونان إلى الكف عن تسليح الجزر في بحر إيجة والالتزام بالاتفاقيات الدولية ولن نتخلى عن حقوقنا في بحر إيجة وعازمين على الدفاع عنها".
وتابع "نوصي اليونان بالعودة لأطر القانون الدولي واحترامه وخصوصا فيما يتعلق بالمياه الدولية"، مشيرا إلى أنها "تتجاهل قيم الاتحاد الأوروبي ولديها استفزازات واضحة ويزيدونها ونتابعها عن كثب وصبرنا بدأ ينفد".
وحول العملية المرتقبة في سوريا
لاستكمال المنطقة الآمنة، طالب الرئيس التركي أصدقاء وحلفاء البلاد "تفهم قلقنا الأمني المشروع وعدم الاعتراض على عملياتنا العسكرية المزمعة".