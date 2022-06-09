https://arabic.sputniknews.com/20220609/أطباء-سوريون-يزورون-مستشفى-القديس-أليكسي-في-موسكو--1063344633.html
أطباء سوريون يزورون مستشفى القديس أليكسي في موسكو
أطباء سوريون يزورون مستشفى القديس أليكسي في موسكو
وصل وفد من الأطباء السوريين من مستشفى الحصن البطريركي في سوريا، التابع للكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، إلى روسيا للمرة الأولى. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:52+0000
2022-06-09T14:52+0000
2022-06-09T14:52+0000
روسيا
العالم العربي
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وزار الوفد الطبي السوري، اليوم الخميس، المستشفى السريري المركزي للقديس أليكسي التابع للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في موسكو.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" وصل أطباء من مستشفى الحصن البطريركي في سوريا برئاسة مدير المستشفى الدكتور خالد يازجي، إلى روسيا في زيارة رسمية بدعوة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحكومة روسيا الاتحادية.ويخطط الأطباء لزيارة مستشفى بوتكين في موسكو والقيام برحلة إلى نيجني نوفغورود، تستمر لمدة أسبوع.قال كبير الأطباء ومدير مستشفى "القديس أليكسي"، أليكسي زاروف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه "لمن دواعي سرورنا أن نستقبل الوفد السوري في مستشفانا. في ظل الظروف الصعبة الحالية، من المهم للغاية توحيد ودمج الخبرة المكتسبة لصالح مرضانا".وعرض الطبيب الروسي على زملائه السوريين مركز التشخيص الإشعاعي والمجمع الجراحي وحدة الإنعاش وتحدث عن أحدث التقنيات الموجودة في المستشفى.وأشار الدكتور خالد يازجي إلى أن سوريا تخرج الآن من الحرب "الوضع يتحسن أكثر، لكن الظروف صعبة"، لذلك فإن دعم الأطباء الروس سيساعد الأطباء السوريين.يقع مستشفى الحصن البطريركي في أبرشية عكار التابعة لكنيسة أنطاكية الأرثوذكسية بالقرب من قرية عين عجوز بمحافظة حمص. ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والتشخيصية، مع إيلاء اهتمام خاص لمساعدة ضحايا الحرب في سوريا. ويتلقى المستشفى المساعدة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومن وزارة الدفاع الروسية.
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روسيا, العالم العربي
أطباء سوريون يزورون مستشفى القديس أليكسي في موسكو
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وصل وفد من الأطباء السوريين من مستشفى الحصن البطريركي في سوريا، التابع للكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، إلى روسيا للمرة الأولى.
وزار الوفد الطبي السوري، اليوم الخميس، المستشفى السريري المركزي للقديس أليكسي التابع للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في موسكو.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" وصل أطباء من مستشفى الحصن البطريركي في سوريا برئاسة مدير المستشفى الدكتور خالد يازجي، إلى روسيا في زيارة رسمية بدعوة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحكومة روسيا الاتحادية.
ويخطط الأطباء لزيارة مستشفى بوتكين في موسكو والقيام برحلة إلى نيجني نوفغورود، تستمر لمدة أسبوع.
قال كبير الأطباء ومدير مستشفى "القديس أليكسي"، أليكسي زاروف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه "لمن دواعي سرورنا أن نستقبل الوفد السوري في مستشفانا. في ظل الظروف الصعبة الحالية، من المهم للغاية توحيد ودمج الخبرة المكتسبة لصالح مرضانا".
"أطباء مستشفى الحصن لديهم خبرة واسعة خبرة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين بجروح خطيرة في النزاع العسكري في سوريا. اكتسب مستشفى القديس أليكسي مؤخرًا أيضًا خبرة في علاج المرضى من منطقة الحرب في أوكرانيا المصابين بأعيرة نارية".
أليكسي زاروف
كبير الأطباء ومدير مستشفى "القديس أليكسي"
وعرض الطبيب الروسي على زملائه السوريين مركز التشخيص الإشعاعي والمجمع الجراحي وحدة الإنعاش وتحدث عن أحدث التقنيات الموجودة في المستشفى.
"كان اليوم يوما فريدا لوفدنا، لدينا انطباع رائع عن المستشفى والأطباء. روسيا بلد متقدم جدًا من حيث العمليات الطبية والمعدات واستخدام أحدث التقنيات. تحدث جراحونا مع الأطباء الروس، و لقد كان ذلك مفيدا بالنسبة لنا. لدينا أيضًا مستشفى أبوي في سوريا. نعتقد أننا إخوة مع الروس، ونحن ممتنون لحكومة روسيا الاتحادية، والرئيس بوتين والبطريرك كيريل على هذه الفرصة".
الدكتور خالد يازجي
مدير مستشفى الحصن في سوريا
وأشار الدكتور خالد يازجي إلى أن سوريا تخرج الآن من الحرب "الوضع يتحسن أكثر، لكن الظروف صعبة"، لذلك فإن دعم الأطباء الروس سيساعد الأطباء السوريين.
وبحسب يازجي، فإن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تقدم المساعدة لمستشفى الحصن، استجابة لنداء من البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق إلى البطريرك كيريل بطريرك موسكو وروسيا في عام 2021، حيث تلقى المستشفى معدات طبية جديدة للتصوير المقطعي، وأجهزة تهوية الرئة الاصطناعية، ومعدات الأشعة السينية، وغيرها من المعدات الطبية، فضلا عن محطة قوية لتوليد الكهرباء.
يقع مستشفى الحصن البطريركي في أبرشية عكار التابعة لكنيسة أنطاكية الأرثوذكسية بالقرب من قرية عين عجوز بمحافظة حمص. ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والتشخيصية، مع إيلاء اهتمام خاص لمساعدة ضحايا الحرب في سوريا. ويتلقى المستشفى المساعدة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومن وزارة الدفاع الروسية.