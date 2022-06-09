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https://arabic.sputniknews.com/20220609/أقوى-تلسكوب-في-العالم-يتعرض-لاصطدام-من-نيازك-وناسا-تصدر-بيانا-1063355119.html
"أقوى تلسكوب في العالم" يتعرض لاصطدام من نيازك... و"ناسا" تصدر بيانا
"أقوى تلسكوب في العالم" يتعرض لاصطدام من نيازك... و"ناسا" تصدر بيانا
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية، أن تلسكوبها جيمس ويب، الذي يصنّف كـ"أقوى ‏تلسكوب في العالم"، تعرّض لحادث في الفضاء.‏ 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T18:22+0000
2022-06-09T18:22+0000
ناسا
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واصطدمت نيازك صغيرة كانت تطير بسرعة عالية للغاية بالتلسكوب، في الفترة بين 23 و25 مايو/ أيار الماضي، وفقا لبيان من وكالة "ناسا" أصدرته، أمس الأربعاء.وأصاب أحد القطع الصغيرة المرآة الأساسية للتلسكوب، وهو ما "كان له تأثير يمكن اكتشافه في البيانات، لكنه ليس كافيا للتأثير على أداء التلسكوب بشكل عام".وأضافت "ناسا" في بيانها أن فريق تلسكوب جيمس ويب أجرى تحليلا أوليا للحادث، ووجد أنه لا يزال يعمل على مستوى "يتجاوز جميع متطلبات مهمته".ويمتلك تلسكوب جيمس ويب القدرة على ضبط مواضع المرآة، من أجل تصحيح وتقليل نتائج تأثيرات كهذه، كما قام مهندسوه بإجراء أول تعديلات عديدة لتعويض الضرر الذي لحق بالقطاع المتأثر، كما شكلت "نايا" فريقا من المهندسين للنظر في طرق التخفيف من آثار ارتطام هذا النطاق في المستقبل.ويعلّق علماء الفلك حول العالم آمالا كبيرة على تلسكوب جيمس ويب التابع لـ"ناسا"، والذي من المفترض أن يمنح نظرة ثاقبة على النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت على الإطلاق، وفي الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن، كبديل لكوكب الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/ناسا-تطلق-تلسكوب-جيمس-ويب-الأضخم-في-التاريخ-إلى-الفضاء-لفهم-نشأة-الكون-1054548175.html
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ناسا, مجتمع, منوعات

"أقوى تلسكوب في العالم" يتعرض لاصطدام من نيازك... و"ناسا" تصدر بيانا

18:22 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / CHRIS GUNNتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا"
تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا"
© AFP 2022 / CHRIS GUNN
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كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية، أن تلسكوبها جيمس ويب، الذي يصنّف كـ"أقوى ‏تلسكوب في العالم"، تعرّض لحادث في الفضاء.‏
واصطدمت نيازك صغيرة كانت تطير بسرعة عالية للغاية بالتلسكوب، في الفترة بين 23 و25 مايو/ أيار الماضي، وفقا لبيان من وكالة "ناسا" أصدرته، أمس الأربعاء.
وأصاب أحد القطع الصغيرة المرآة الأساسية للتلسكوب، وهو ما "كان له تأثير يمكن اكتشافه في البيانات، لكنه ليس كافيا للتأثير على أداء التلسكوب بشكل عام".
وأضافت "ناسا" في بيانها أن فريق تلسكوب جيمس ويب أجرى تحليلا أوليا للحادث، ووجد أنه لا يزال يعمل على مستوى "يتجاوز جميع متطلبات مهمته".
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ويمتلك تلسكوب جيمس ويب القدرة على ضبط مواضع المرآة، من أجل تصحيح وتقليل نتائج تأثيرات كهذه، كما قام مهندسوه بإجراء أول تعديلات عديدة لتعويض الضرر الذي لحق بالقطاع المتأثر، كما شكلت "نايا" فريقا من المهندسين للنظر في طرق التخفيف من آثار ارتطام هذا النطاق في المستقبل.
ويعلّق علماء الفلك حول العالم آمالا كبيرة على تلسكوب جيمس ويب التابع لـ"ناسا"، والذي من المفترض أن يمنح نظرة ثاقبة على النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت على الإطلاق، وفي الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن، كبديل لكوكب الأرض.
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