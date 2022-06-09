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https://arabic.sputniknews.com/20220609/أكبر-مصدري-ومستوردي-القمح-في-العالم--1063332191.html
أكبر مصدري ومستوردي القمح في العالم
أكبر مصدري ومستوردي القمح في العالم
روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح. مع بدء العملية العسكرية الخاصة، تعاني كلتا الدولتين من مشاكل في بيع الحبوب. قامت أوكرانيا بتلغيم المخارج من الموانئ،... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:00+0000
2022-06-09T12:00+0000
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في روسيا، خضع ميناء نوفوروسيسك، الذي يتم إرسال معظم البضائع منه، للعقوبات الغربية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في تحويل الأموال والشحن وتأمين النقل. يقدم لكم فرق عمل "سبوتنيك" رسما بيانيا لمعرفة الدول التي تبيع معظم القمح ومن هم أكبر المشترين.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا

أكبر مصدري ومستوردي القمح في العالم

12:00 GMT 09.06.2022
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روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح. مع بدء العملية العسكرية الخاصة، تعاني كلتا الدولتين من مشاكل في بيع الحبوب. قامت أوكرانيا بتلغيم المخارج من الموانئ، ولم تتمكن السفن الأجنبية من مغادرة البلاد لفترة طويلة.
في روسيا، خضع ميناء نوفوروسيسك، الذي يتم إرسال معظم البضائع منه، للعقوبات الغربية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في تحويل الأموال والشحن وتأمين النقل. يقدم لكم فرق عمل "سبوتنيك" رسما بيانيا لمعرفة الدول التي تبيع معظم القمح ومن هم أكبر المشترين.
أكبر المصدرين والمستوردين للقمح في العالم - سبوتنيك عربي
أكبر المصدرين والمستوردين للقمح في العالم - سبوتنيك عربي
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Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
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