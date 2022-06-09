https://arabic.sputniknews.com/20220609/أكبر-مصدري-ومستوردي-القمح-في-العالم--1063332191.html
أكبر مصدري ومستوردي القمح في العالم
أكبر مصدري ومستوردي القمح في العالم
روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح. مع بدء العملية العسكرية الخاصة، تعاني كلتا الدولتين من مشاكل في بيع الحبوب. قامت أوكرانيا بتلغيم المخارج من الموانئ،... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:00+0000
2022-06-09T12:00+0000
2022-06-09T12:00+0000
وسائط متعددة
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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في روسيا، خضع ميناء نوفوروسيسك، الذي يتم إرسال معظم البضائع منه، للعقوبات الغربية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في تحويل الأموال والشحن وتأمين النقل. يقدم لكم فرق عمل "سبوتنيك" رسما بيانيا لمعرفة الدول التي تبيع معظم القمح ومن هم أكبر المشترين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا
أكبر مصدري ومستوردي القمح في العالم
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روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح. مع بدء العملية العسكرية الخاصة، تعاني كلتا الدولتين من مشاكل في بيع الحبوب. قامت أوكرانيا بتلغيم المخارج من الموانئ، ولم تتمكن السفن الأجنبية من مغادرة البلاد لفترة طويلة.
في روسيا، خضع ميناء نوفوروسيسك، الذي يتم إرسال معظم البضائع منه، للعقوبات الغربية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في تحويل الأموال والشحن وتأمين النقل. يقدم لكم فرق عمل "سبوتنيك" رسما بيانيا لمعرفة الدول التي تبيع معظم القمح ومن هم أكبر المشترين.