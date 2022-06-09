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https://arabic.sputniknews.com/20220609/أنطونوف-قرارات-مجلس-القطب-الشمالي-التي-اتخذت-بدون-روسيا-غير-شرعية--1063309792.html
أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي التي اتخذت بدون روسيا غير شرعية
أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي التي اتخذت بدون روسيا غير شرعية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء خطط استئناف عمل مجلس القطب الشمالي دون مشاركتها وتحذر من أن القرارات المتخذة... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T04:09+0000
2022-06-09T04:10+0000
القطب الشمالي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "مثل هذه الخطوة لا يمكن إلا أن تثير القلق ليس فقط لروسيا كرئيسة حالية للمجلس، ولكن أيضا للمجتمع الدولي بأسره المهتم بمزيد من التنمية المستدامة في هذه المنطقة".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نذكر أن هذا الشكل الفريد من التفاعل بين الدول لا يزال مسيسا".وحذر من أنَّ:وأعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة في وقت سابق عن نيتها استئناف العمل في المجلس على أساس محدود - في إطار المشاريع التي لا تشمل روسيا.يشار إلى أنه تم تعليق عمل المجلس في 3 مارس/ آذار في ضوء الأحداث في أوكرانيا.
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القطب الشمالي

أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي التي اتخذت بدون روسيا غير شرعية

04:09 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 04:10 GMT 09.06.2022)
© Sputnik . Vladimir Pesna / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء خطط استئناف عمل مجلس القطب الشمالي دون مشاركتها وتحذر من أن القرارات المتخذة بهذا الشكل ستكون غير شرعية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "مثل هذه الخطوة لا يمكن إلا أن تثير القلق ليس فقط لروسيا كرئيسة حالية للمجلس، ولكن أيضا للمجتمع الدولي بأسره المهتم بمزيد من التنمية المستدامة في هذه المنطقة".
رئيس الوزراء السويدي لوفين والرئيس الآيسلندي يوهانسون، والرئيس الروسي بوتين، والرئيس الفنلندي نينيستو ورئيس الوزراء النرويجي سولبرغ في المنتدى الدولي للقطب الشمالي في سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2019
رئيس إيسلندا يناقش مع نظيره الروسي مستقبل مجلس القطب الشمالي
10 أبريل 2019, 00:41 GMT
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نذكر أن هذا الشكل الفريد من التفاعل بين الدول لا يزال مسيسا".
وحذر من أنَّ:
"القرارات نيابة عن مجلس القطب الشمالي، التي اتخذت بدون بلدنا، ستكون غير شرعية وتنتهك مبدأ التوافق المنصوص عليه في وثائقه الحاكمة".
وأعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة في وقت سابق عن نيتها استئناف العمل في المجلس على أساس محدود - في إطار المشاريع التي لا تشمل روسيا.
يشار إلى أنه تم تعليق عمل المجلس في 3 مارس/ آذار في ضوء الأحداث في أوكرانيا.
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