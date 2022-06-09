https://arabic.sputniknews.com/20220609/أنطونوف-قرارات-مجلس-القطب-الشمالي-التي-اتخذت-بدون-روسيا-غير-شرعية--1063309792.html
أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي التي اتخذت بدون روسيا غير شرعية
أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي التي اتخذت بدون روسيا غير شرعية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء خطط استئناف عمل مجلس القطب الشمالي دون مشاركتها وتحذر من أن القرارات المتخذة... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T04:09+0000
2022-06-09T04:09+0000
2022-06-09T04:10+0000
القطب الشمالي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "مثل هذه الخطوة لا يمكن إلا أن تثير القلق ليس فقط لروسيا كرئيسة حالية للمجلس، ولكن أيضا للمجتمع الدولي بأسره المهتم بمزيد من التنمية المستدامة في هذه المنطقة".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نذكر أن هذا الشكل الفريد من التفاعل بين الدول لا يزال مسيسا".وحذر من أنَّ:وأعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة في وقت سابق عن نيتها استئناف العمل في المجلس على أساس محدود - في إطار المشاريع التي لا تشمل روسيا.يشار إلى أنه تم تعليق عمل المجلس في 3 مارس/ آذار في ضوء الأحداث في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20190410/إيسلندا-القطب-الشمالي-1040357265.html
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القطب الشمالي
أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي التي اتخذت بدون روسيا غير شرعية
04:09 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 04:10 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء خطط استئناف عمل مجلس القطب الشمالي دون مشاركتها وتحذر من أن القرارات المتخذة بهذا الشكل ستكون غير شرعية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف: "مثل هذه الخطوة لا يمكن إلا أن تثير القلق ليس فقط لروسيا كرئيسة حالية للمجلس، ولكن أيضا للمجتمع الدولي بأسره المهتم بمزيد من التنمية المستدامة في هذه المنطقة".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نذكر أن هذا الشكل الفريد من التفاعل بين الدول لا يزال مسيسا".
"القرارات نيابة عن مجلس القطب الشمالي، التي اتخذت بدون بلدنا، ستكون غير شرعية وتنتهك مبدأ التوافق المنصوص عليه في وثائقه الحاكمة".
وأعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة في وقت سابق عن نيتها استئناف العمل في المجلس على أساس محدود - في إطار المشاريع التي لا تشمل روسيا.
يشار إلى أنه تم تعليق عمل المجلس
في 3 مارس/ آذار في ضوء الأحداث في أوكرانيا.