https://arabic.sputniknews.com/20220609/إدارة-مليتوبول-تصرفات-كييف-تقرب-الاستفتاء-لانضمام-المناطق-إلى-روسيا-1063321777.html
إدارة مليتوبول: تصرفات كييف تقرب الاستفتاء لانضمام المناطق إلى روسيا
إدارة مليتوبول: تصرفات كييف تقرب الاستفتاء لانضمام المناطق إلى روسيا
أعلنت رئيسة الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول، غالينا دانيلشينكو، أن كييف من خلال أفعالها تقرب توقيت الاستفتاء على انضمام زابوروجيه إلى روسيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:39+0000
2022-06-09T09:39+0000
2022-06-09T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062516987_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_591d6e636385e58c9c0bcf381114dc2e.jpg
وقالت دانيلشينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تزال السلطات الأوكرانية تؤجل المواعيد النهائية للاستفتاء، فهي تساعدنا بأفعالها من خلال قصف المناطق وتدمير الإمدادات الغذائية والمالية التي لم يتمكن المتقاعدون الحصول عليها". وأضافت قائلة: "نأمل في إجراء استفتاء هذا العام وسنحاول الاستعداد بأسرع ما يمكن، لأن سكان مدينتنا يطالبون بربط مستقبلهم بروسيا".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062516987_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_610805b20b96c63337fd2439685df0e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إدارة مليتوبول: تصرفات كييف تقرب الاستفتاء لانضمام المناطق إلى روسيا
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول، غالينا دانيلشينكو، أن كييف من خلال أفعالها تقرب توقيت الاستفتاء على انضمام زابوروجيه إلى روسيا.
وقالت دانيلشينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تزال السلطات الأوكرانية تؤجل المواعيد النهائية للاستفتاء، فهي تساعدنا بأفعالها من خلال قصف المناطق وتدمير الإمدادات الغذائية والمالية التي لم يتمكن المتقاعدون الحصول عليها".
وأضافت قائلة: "نأمل في إجراء استفتاء هذا العام وسنحاول الاستعداد بأسرع ما يمكن، لأن سكان مدينتنا يطالبون بربط مستقبلهم بروسيا".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة
إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه
دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.