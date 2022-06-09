عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/إسرائيل-تسجل-رابع-إصابة-بجدري-القردة-1063352161.html
إسرائيل تسجل رابع إصابة بجدري القردة
إسرائيل تسجل رابع إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل رابع إصابة بفيروس جدري القردة لرجل يبلغ من العمر 28 عاما. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:50+0000
2022-06-09T16:50+0000
إسرائيل
جدري القردة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها، أن شخصا وصل إلى مستشفى "شيبا" بتل أبيب، بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج.وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه تم إجراء فحوصات للمريض في المعهد البيولوجي، وثبتت إصابته بجدري القردة، فيما دعت الوزارة من أصيب بالحمى والطفح الجلدي المتقرح من العائدين من الخارج استشارة الطبيب، فورا.ويذكر أن تلك الإصابة هي الرابعة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر، والثالثة في السابع من الشهر الجاري.وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الخميس، تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, جدري القردة, أخبار العالم الآن

إسرائيل تسجل رابع إصابة بجدري القردة

16:50 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل رابع إصابة بفيروس جدري القردة لرجل يبلغ من العمر 28 عاما.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها، أن شخصا وصل إلى مستشفى "شيبا" بتل أبيب، بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج.
وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه تم إجراء فحوصات للمريض في المعهد البيولوجي، وثبتت إصابته بجدري القردة، فيما دعت الوزارة من أصيب بالحمى والطفح الجلدي المتقرح من العائدين من الخارج استشارة الطبيب، فورا.
ويذكر أن تلك الإصابة هي الرابعة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر، والثالثة في السابع من الشهر الجاري.
وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الخميس، تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала