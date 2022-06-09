إسرائيل تسجل رابع إصابة بجدري القردة
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل رابع إصابة بفيروس جدري القردة لرجل يبلغ من العمر 28 عاما.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها، أن شخصا وصل إلى مستشفى "شيبا" بتل أبيب، بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج.
חולה רביעי באבעבועות הקוף בישראל: לביה"ח שיבא הגיע גבר כבן 28 עם תסמינים מחשידים לאחר שחזר מחו״ל. החשד אומת לאחר בדיקה במכון הביולוגי. משרד הבריאות קורא למי שפיתח חום ופריחה שלפוחיתית וחזר מחו"ל או היה במגע הדוק עם אדם שיש חשש שהוא חולה באבעבועות קוף לפנות לרופא@yollancohen— החדשות - N12 (@N12News) June 9, 2022
وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه تم إجراء فحوصات للمريض في المعهد البيولوجي، وثبتت إصابته بجدري القردة، فيما دعت الوزارة من أصيب بالحمى والطفح الجلدي المتقرح من العائدين من الخارج استشارة الطبيب، فورا.
ويذكر أن تلك الإصابة هي الرابعة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر، والثالثة في السابع من الشهر الجاري.
תסמינים מחשידים > חשש: חולה רביעי באבעבועות הקוף בישראל > https://t.co/R4KyicrLIV pic.twitter.com/utQhDU0pF0— חדשות בחדרי חרדים (@behadrei_bhol) June 9, 2022
وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الخميس، تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.