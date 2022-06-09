https://arabic.sputniknews.com/20220609/إسرائيل-تضغط-على-واشنطن-لإزالة-شركة-إن-إس-أو-من-القائمة-السوداء-للتجارة-الأمريكية-1063325469.html

إسرائيل تضغط على واشنطن لإزالة شركة "إن إس أو" من القائمة السوداء للتجارة الأمريكية

إسرائيل تضغط على واشنطن لإزالة شركة "إن إس أو" من القائمة السوداء للتجارة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية بهدف إزالة شركة "إن إس أو" من القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T10:00+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الخميس، أن تل أبيب تمارس ضغوطا على واشنطن لإزالة شركة "NSO" من القائمة السوداء للتجارة الأمريكية، والتي أدرجت فيها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.وتم إدراج الشركة الإسرائيلية في القائمة السوداء للتجارة الأمريكية بسبب استخدام عملائها حول العالم لبرنامج "Pegasus" للتجسس على شخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.وأكد الموقع العبري أن الشركة الإسرائيلية كانت تمثل رصيدا استراتيجيا للنظام الأمني الإسرائيلي، خاصة لجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، كما أنه ساهمت في تعزيز العلاقات السرية مع بعض الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.ويذكر أن رؤساء شركة "NSO" الإسرائيلية تقدموا بطلبات إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع في تل أبيب تناشدهم التدخل بإزالتها من القائمة السوداء التي طرحتها وزارة التجارة الأمريكية، في وقت جرت مناقشات داخلية في الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يمكن تقديمه للشرطة، ومدى ضرورة التواصل مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.وكانت صحيفة "كالكاليست" العبرية قد أكدت في تقرير لها أن "بيغاسوس"، وهي أداة لاختراق الهواتف المحمولة صنعتها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، استخدمت في "التصيد الاحتيالي للاستخبارات حتى قبل فتح أي تحقيق ضد من استهدفتهم، ودون أوامر قضائية".

https://arabic.sputniknews.com/20220207/إسرائيل-تعلن-إجراء-تحقيق-بسبب-فضيحة-بيغاسوس-1058151555.html

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