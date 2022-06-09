https://arabic.sputniknews.com/20220609/إطلاق-نار-في-مستوطنة-بالقرب-من-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-1063332758.html
إطلاق نار في مستوطنة بالقرب من غزة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا
إطلاق نار في مستوطنة بالقرب من غزة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا
أكد الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حدوث إطلاق نار في مستوطنة نتيف هعسراه بالقرب من قطاع غزة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:59+0000
2022-06-09T11:59+0000
2022-06-09T11:59+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، ورود تقارير تفيد بسماع أصوات إطلاق نار في مستوطنة بلدة نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة.وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة رجل، يعتقد أنه عامل أجنبي، بجروح طفيفة على خلفية إطلاق نار من سلاح رشاش ثقيل تجاه مستوطنة نتيف هعتسراة المحاذية لحدود شمال قطاع غزة.وأشارت القناة العبرية الـ 12، إلى أن المصاب الأجنبي هو عامل تايلندي ووصفت جروحه بالطفيفة، لافتة إلى أن إطلاق النار استهدف مبنى في المستوطنة.وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إطلاق نار في مستوطنة بالقرب من غزة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا
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أكد الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حدوث إطلاق نار في مستوطنة نتيف هعسراه بالقرب من قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، ورود تقارير تفيد بسماع أصوات إطلاق نار في مستوطنة بلدة نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة رجل، يعتقد أنه عامل أجنبي، بجروح طفيفة على خلفية إطلاق نار من سلاح رشاش ثقيل تجاه مستوطنة نتيف هعتسراة المحاذية لحدود شمال قطاع غزة
.
وأشارت القناة العبرية الـ 12، إلى أن المصاب الأجنبي هو عامل تايلندي ووصفت جروحه بالطفيفة، لافتة إلى أن إطلاق النار استهدف مبنى في المستوطنة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي
يجري تحقيقا في ملابسات الحادث.