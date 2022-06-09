عربي
السيسي: لا بديل عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
https://arabic.sputniknews.com/20220609/إطلاق-نار-في-مستوطنة-بالقرب-من-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-1063332758.html
إطلاق نار في مستوطنة بالقرب من غزة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا
إطلاق نار في مستوطنة بالقرب من غزة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا
أكد الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حدوث إطلاق نار في مستوطنة نتيف هعسراه بالقرب من قطاع غزة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:59+0000
2022-06-09T11:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062969588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50f6ce3641648a27ebaa6e57145fbdbe.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، ورود تقارير تفيد بسماع أصوات إطلاق نار في مستوطنة بلدة نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة.وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة رجل، يعتقد أنه عامل أجنبي، بجروح طفيفة على خلفية إطلاق نار من سلاح رشاش ثقيل تجاه مستوطنة نتيف هعتسراة المحاذية لحدود شمال قطاع غزة.وأشارت القناة العبرية الـ 12، إلى أن المصاب الأجنبي هو عامل تايلندي ووصفت جروحه بالطفيفة، لافتة إلى أن إطلاق النار استهدف مبنى في المستوطنة.وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062969588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08a7732002cd5d0ad3e9ff2d6e956334.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إطلاق نار في مستوطنة بالقرب من غزة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا

11:59 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أكد الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حدوث إطلاق نار في مستوطنة نتيف هعسراه بالقرب من قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، ورود تقارير تفيد بسماع أصوات إطلاق نار في مستوطنة بلدة نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة رجل، يعتقد أنه عامل أجنبي، بجروح طفيفة على خلفية إطلاق نار من سلاح رشاش ثقيل تجاه مستوطنة نتيف هعتسراة المحاذية لحدود شمال قطاع غزة.
وأشارت القناة العبرية الـ 12، إلى أن المصاب الأجنبي هو عامل تايلندي ووصفت جروحه بالطفيفة، لافتة إلى أن إطلاق النار استهدف مبنى في المستوطنة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала