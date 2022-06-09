https://arabic.sputniknews.com/20220609/إعلام-وفاة-مستوطن-لمجرد-سماعه-صافرات-الإنذار-1063334426.html
إعلام: وفاة مستوطن لمجرد سماعه "صافرات الإنذار"
إعلام: وفاة مستوطن لمجرد سماعه "صافرات الإنذار"
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن وفاة مستوطن إسرائيلي في غلاف غزة لمجرد سماعه أصوات "صافرات الإنذار". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:29+0000
2022-06-09T12:29+0000
2022-06-09T12:29+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، بأنه في سابقة غير عادية، سمع مستوطن إسرائيل في مستوطنة أشكلون، شمالي قطاع غزة، ويمتهن "السباكة" دوي صافرات الإنذار، في العام 2018، وسقط على الأرض ولقي حتفه على الفور.وأوضحت الصحيفة أن أسرة المستوطن "السباك" رفعت قضية ضد الضمان الاجتماعي الإسرائيلي، ومرت بمعركة قانوية ضارية للحصول على حقوقه كعائلة ثكلى، حيث فشلت السلطات الإسرائيلية في دحض مذكرة المحامي الخاص بالعائلة، لتحصل العائلة على حقوقها المادية.وأوضحت الصحيفة أن العامل الإسرائيلي البالغ من العمر 54 عاما، وأب لأربعة أطفال، كان يعلم في ساحة منزل في مستوطنة نتيف هعسراه، الواقعة على حدود غزة، وبمجرد سماعه دوي صافرات الإنذار، لقي حتفه، بسبب سكتة قلبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/إطلاق-نار-في-مستوطنة-بالقرب-من-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-1063332758.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
إعلام: وفاة مستوطن لمجرد سماعه "صافرات الإنذار"
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن وفاة مستوطن إسرائيلي في غلاف غزة لمجرد سماعه أصوات "صافرات الإنذار".
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت
العبرية، اليوم الخميس، بأنه في سابقة غير عادية، سمع مستوطن إسرائيل في مستوطنة أشكلون، شمالي قطاع غزة،
ويمتهن "السباكة" دوي صافرات الإنذار، في العام 2018، وسقط على الأرض ولقي حتفه على الفور.
وأوضحت الصحيفة أن أسرة المستوطن "السباك" رفعت قضية ضد الضمان الاجتماعي الإسرائيلي، ومرت بمعركة قانوية ضارية للحصول على حقوقه كعائلة ثكلى، حيث فشلت السلطات الإسرائيلية في دحض مذكرة المحامي الخاص بالعائلة، لتحصل العائلة على حقوقها المادية.
وأوضحت الصحيفة أن العامل الإسرائيلي البالغ من العمر 54 عاما، وأب لأربعة أطفال، كان يعلم في ساحة منزل في مستوطنة نتيف هعسراه، الواقعة على حدود غزة، وبمجرد سماعه دوي صافرات الإنذار
، لقي حتفه، بسبب سكتة قلبية.