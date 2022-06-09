https://arabic.sputniknews.com/20220609/الأسد-عندما-تسمح-الظروف-بمواجهة-مباشرة-مع-الجيش-التركي-سنفعل-ذلك-1063354347.html
الأسد: عندما تسمح الظروف بمواجهة مباشرة مع الجيش التركي سنفعل ذلك
الأسد: عندما تسمح الظروف بمواجهة مباشرة مع الجيش التركي سنفعل ذلك
كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء مع قناة "آر تي"، طريقة الرد السورية على إعلان تركيا استكمال عمليتها العسكرية شمالي بلاده، مؤكدا أن بلاده ستقاوم الجيش... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T17:43+0000
2022-06-09T17:43+0000
2022-06-09T17:43+0000
العالم العربي
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قال الرئيس الأسد، في رده على سؤال يتعلق بإعلان تركيا عن استكمال عمليتها العسكرية في الأراضي السورية، إن المقاومة الشعبية ستقاوم الغزو، وإذا سمحت الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، ستفعل دمشق ذلك.وتابع الأسد: "سيكون هناك نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك، سيكون هناك مقاومة شعبية"، بحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأسد: عندما تسمح الظروف بمواجهة مباشرة مع الجيش التركي سنفعل ذلك
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كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء مع قناة "آر تي"، طريقة الرد السورية على إعلان تركيا استكمال عمليتها العسكرية شمالي بلاده، مؤكدا أن بلاده ستقاوم الجيش التركي.
قال الرئيس الأسد، في رده على سؤال يتعلق بإعلان تركيا عن استكمال عمليتها العسكرية في الأراضي السورية، إن المقاومة الشعبية ستقاوم الغزو، وإذا سمحت الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، ستفعل دمشق ذلك.
"إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية في المرحلة الأولى، في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش السوري، وهو لا يتواجد في كل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، سنفعل هذا الشيء، منذ عامين ونصف حصل صدام بين الجيش السوري والجيش التركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية".
وتابع الأسد: "سيكون هناك نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك، سيكون هناك مقاومة شعبية"، بحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام.