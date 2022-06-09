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https://arabic.sputniknews.com/20220609/الأسد-عندما-تسمح-الظروف-بمواجهة-مباشرة-مع-الجيش-التركي-سنفعل-ذلك-1063354347.html
الأسد: عندما تسمح الظروف بمواجهة مباشرة مع الجيش التركي سنفعل ذلك
الأسد: عندما تسمح الظروف بمواجهة مباشرة مع الجيش التركي سنفعل ذلك
كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء مع قناة "آر تي"، طريقة الرد السورية على إعلان تركيا استكمال عمليتها العسكرية شمالي بلاده، مؤكدا أن بلاده ستقاوم الجيش... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T17:43+0000
2022-06-09T17:43+0000
العالم العربي
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قال الرئيس الأسد، في رده على سؤال يتعلق بإعلان تركيا عن استكمال عمليتها العسكرية في الأراضي السورية، إن المقاومة الشعبية ستقاوم الغزو، وإذا سمحت الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، ستفعل دمشق ذلك.وتابع الأسد: "سيكون هناك نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك، سيكون هناك مقاومة شعبية"، بحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام.
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الأسد: عندما تسمح الظروف بمواجهة مباشرة مع الجيش التركي سنفعل ذلك

17:43 GMT 09.06.2022
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية / الذهاب إلى بنك الصورمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
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كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء مع قناة "آر تي"، طريقة الرد السورية على إعلان تركيا استكمال عمليتها العسكرية شمالي بلاده، مؤكدا أن بلاده ستقاوم الجيش التركي.
قال الرئيس الأسد، في رده على سؤال يتعلق بإعلان تركيا عن استكمال عمليتها العسكرية في الأراضي السورية، إن المقاومة الشعبية ستقاوم الغزو، وإذا سمحت الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، ستفعل دمشق ذلك.

"إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية في المرحلة الأولى، في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش السوري، وهو لا يتواجد في كل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، سنفعل هذا الشيء، منذ عامين ونصف حصل صدام بين الجيش السوري والجيش التركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية".

الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي
بشار الأسد
الرئيس السوري
وتابع الأسد: "سيكون هناك نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك، سيكون هناك مقاومة شعبية"، بحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام.
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