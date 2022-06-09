https://arabic.sputniknews.com/20220609/الأمن-يعتدي-على-متظاهرة-اقتربت-من-موكب-الرئيس-بايدن-فيديو-1063310376.html
الأمن يعتدي على متظاهرة اقتربت من موكب الرئيس بايدن... فيديو
الأمن يعتدي على متظاهرة اقتربت من موكب الرئيس بايدن... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لمتظاهرة تتعرض لاعتقال وضرب مبرح بسبب اقترابها من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T05:07+0000
2022-06-09T05:07+0000
2022-06-09T05:07+0000
العالم
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وأظهر المقطع المنشور لحظة القبض على المتظاهرة وإسقاطها على الأرض وتعرضها للضرب المبرح، بعدما حاولت الاقتراب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن.واقتربت المتظاهرة من موكب بايدن وأخذت تصيح بشعارات معادية له، إلا أن شرطي باغتها من الخلف، وقبض عليها وطرحها أرضًا.وقام الشرطي بضرب السيدة المتظاهرة على وجهها بشكل عنيف، في محاولة للسيطرة عليها وكبح جماحها، إلا أنها لم تتوقف عن الصياح فقام بتكبيل كلتا يديها من الخلف، بمساعدة شرطي آخر، بينما ظهرت امرأة أخرى وهي تصيح على أفراد الأمن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمن يعتدي على متظاهرة اقتربت من موكب الرئيس بايدن... فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لمتظاهرة تتعرض لاعتقال وضرب مبرح بسبب اقترابها من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى الولايات.
وأظهر المقطع المنشور لحظة القبض على المتظاهرة وإسقاطها على الأرض وتعرضها للضرب المبرح، بعدما حاولت الاقتراب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
واقتربت المتظاهرة من موكب بايدن وأخذت تصيح بشعارات معادية له، إلا أن شرطي باغتها من الخلف، وقبض عليها وطرحها أرضًا.
وقام الشرطي بضرب السيدة المتظاهرة على وجهها بشكل عنيف، في محاولة للسيطرة عليها وكبح جماحها، إلا أنها لم تتوقف عن الصياح فقام بتكبيل كلتا يديها من الخلف، بمساعدة شرطي آخر، بينما ظهرت امرأة أخرى وهي تصيح على أفراد الأمن.