https://arabic.sputniknews.com/20220609/الأمين-العام-للناتو-يلغي-زيارته-لألمانيا-ورومانيا-لإصابته-بمرض-جلدي-فيروسي-1063318620.html
الأمين العام للناتو يلغي زيارته لألمانيا ورومانيا لإصابته بمرض جلدي فيروسي
الأمين العام للناتو يلغي زيارته لألمانيا ورومانيا لإصابته بمرض جلدي فيروسي
ألغى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ زيارات المقررة إلى برلين وبوخارست بسبب الإصابة بـ"هربس نطاقي". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:46+0000
2022-06-09T08:46+0000
2022-06-09T08:46+0000
العالم
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وسيجري ستولتنبرغ المحادثات المقررة مع الجانبين الألماني والروماني عن بعد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وقال مسؤول في حلف شمال الاطلسي: "الأمين العام سيقوم بمحادثاته مع ألمانيا ورومانيا عن بعد وليس شخصيا، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالهربس النطاقي، والذي يمكن أن يحدث بعد الإصابة بكوفيد -19، مما اضطره إلى العمل من المنزل."وأشار المسؤول إلى أن الأمين العام للناتو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد -19 في منتصف مايو الماضي.الهربس النطاقي هو مرض فيروسي يظهر فيه طفح جلدي مؤلم مع بثرات في منطقة معينة، وعادة ما يحدث الطفح على شكل شريط عريض إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم أو الوجه، كما قد يحدث نخز أو ألم موضعي في المنطقة المتأثرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/ستولتنبرغ-الناتو-يريد-تعزيز-دفاعاته-ليكون-جاهزا-لأي-تهديد-من-أي-اتجاه-1062880964.html
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العالم
الأمين العام للناتو يلغي زيارته لألمانيا ورومانيا لإصابته بمرض جلدي فيروسي
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ألغى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ زيارات المقررة إلى برلين وبوخارست بسبب الإصابة بـ"هربس نطاقي".
وسيجري ستولتنبرغ المحادثات المقررة مع الجانبين الألماني والروماني عن بعد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال مسؤول في حلف شمال الاطلسي: "الأمين العام سيقوم بمحادثاته مع ألمانيا ورومانيا عن بعد وليس شخصيا، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالهربس النطاقي، والذي يمكن أن يحدث بعد الإصابة بكوفيد -19، مما اضطره إلى العمل من المنزل."
وأشار المسؤول إلى أن الأمين العام للناتو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد -19 في منتصف مايو الماضي.
الهربس النطاقي هو مرض فيروسي يظهر فيه طفح جلدي مؤلم مع بثرات في منطقة معينة، وعادة ما يحدث الطفح على شكل شريط عريض إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم أو الوجه، كما قد يحدث نخز أو ألم موضعي في المنطقة المتأثرة.