https://arabic.sputniknews.com/20220609/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-لتعليق-الجزائر-معاهدة-الصداقة-والتعاون-مع-إسبانيا-1063329171.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لتعليق الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لتعليق الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية،... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:11+0000
2022-06-09T11:11+0000
2022-06-09T11:11+0000
الجزائر
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت مع إسبانيا".وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر لإعادة تقييم قرارها والتراجع عنه".
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سبوتنيك عربي
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الجزائر, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لتعليق الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا
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أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية، داعيا إياها إلى التراجع عن قرارها.
أمستردام - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت مع إسبانيا".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي
يدعو الجزائر لإعادة تقييم قرارها والتراجع عنه".