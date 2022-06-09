https://arabic.sputniknews.com/20220609/البرازيل-تسجل-أول-إصابة-بـجدري-القرود-1063309070.html
البرازيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
البرازيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
أفادت وسائل إعلام برازيلية أمس الأربعاء بتسجيل أول إصابة بجدري القردة في مدينة ساو باولو البرازيلية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T00:14+0000
2022-06-09T00:14+0000
2022-06-09T00:14+0000
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050685853_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_10eae23d83f03039c6b4765519d9a922.jpg
بوينس - إيرس - سبوتنيك. وأوضح موقع "جي 1" الإخباري المحلي ان الحالة المصابة تعود لرجل يبلغ العمر 41 عامًا زار إسبانيا مؤخرا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050685853_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ff2598a9255c05104d94aef43e4f6fc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة
البرازيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام برازيلية أمس الأربعاء بتسجيل أول إصابة بجدري القردة في مدينة ساو باولو البرازيلية.
بوينس - إيرس - سبوتنيك
. وأوضح موقع "جي 1" الإخباري المحلي ان الحالة المصابة تعود لرجل يبلغ العمر 41 عامًا زار إسبانيا مؤخرا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة ف
ي 29 بلدا حول العالم.