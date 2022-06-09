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https://arabic.sputniknews.com/20220609/البرازيل-تسجل-أول-إصابة-بـجدري-القرود-1063309070.html
البرازيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
البرازيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"
أفادت وسائل إعلام برازيلية أمس الأربعاء بتسجيل أول إصابة بجدري القردة في مدينة ساو باولو البرازيلية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T00:14+0000
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جدري القردة
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بوينس - إيرس - سبوتنيك. وأوضح موقع "جي 1" الإخباري المحلي ان الحالة المصابة تعود لرجل يبلغ العمر 41 عامًا زار إسبانيا مؤخرا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.
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جدري القردة

البرازيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"

00:14 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس "كوفيد-19" في وحدة العناية المركزة في مستشفى "لوزينيتس" في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021.
أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى لوزينيتس في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
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أفادت وسائل إعلام برازيلية أمس الأربعاء بتسجيل أول إصابة بجدري القردة في مدينة ساو باولو البرازيلية.
بوينس - إيرس - سبوتنيك. وأوضح موقع "جي 1" الإخباري المحلي ان الحالة المصابة تعود لرجل يبلغ العمر 41 عامًا زار إسبانيا مؤخرا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.
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