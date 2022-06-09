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البنك المركزي المصري يكشف سبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي
البنك المركزي المصري يكشف سبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسباب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:57+0000
2022-06-09T10:57+0000
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وقال البنك المركزي، إن مصر قامت بسداد نحو 24 مليار دولار التزامات خارجية منذ بداية العام الجاري، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأوضح المركزي المصري، أن مصر قامت بسداد ما يقرب من 10 مليارات دولار ديون خارجية، منها أقساط قروض مستحقة عليها، بالإضافة إلى سداد 14 مليار دولار للصناديق الأجنبية منذ يناير/ كانون الثاني 2022، وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي.وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن "هذه المبالغ تم توجيها لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، الأمر الذي يؤكد التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها".وأوضح أن "استخدام المركزي المصري ما يقارب ملياري دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى خزائن البنك المركزي لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة على مصر خلال شهر مايو، ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، تأتي في سياق متوقع ومعتاد، مشيرا إلى أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كاف حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصـري، انخفض في نهاية مايو 2022 سجل نحو 35.495 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان السابق له.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/تراجع-احتياطي-مصر-من-النقد-الأجنبي-بعد-سداد-التزامات-خارجية-بقيمة-ملياري-دولار-1063184126.html
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البنك المركزي المصري يكشف سبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي

10:57 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسباب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال البنك المركزي، إن مصر قامت بسداد نحو 24 مليار دولار التزامات خارجية منذ بداية العام الجاري، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بعد سداد التزامات خارجية بقيمة ملياري دولار
6 يونيو, 15:07 GMT
وأوضح المركزي المصري، أن مصر قامت بسداد ما يقرب من 10 مليارات دولار ديون خارجية، منها أقساط قروض مستحقة عليها، بالإضافة إلى سداد 14 مليار دولار للصناديق الأجنبية منذ يناير/ كانون الثاني 2022، وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن "هذه المبالغ تم توجيها لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، الأمر الذي يؤكد التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها".
وأوضح أن "استخدام المركزي المصري ما يقارب ملياري دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى خزائن البنك المركزي لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة على مصر خلال شهر مايو، ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".
وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، تأتي في سياق متوقع ومعتاد، مشيرا إلى أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كاف حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصـري، انخفض في نهاية مايو 2022 سجل نحو 35.495 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان السابق له.
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