https://arabic.sputniknews.com/20220609/البولنديون-يستنكرون-صرف-إعانات-مالية-للأوكرانيين-1063312378.html
البولنديون يستنكرون صرف إعانات مالية للأوكرانيين
البولنديون يستنكرون صرف إعانات مالية للأوكرانيين
يعارض غالبية البولنديين أن تقدم السلطات البولندية مساعدات مالية إلى أوكرانييين وصلوا إلى بولندا بصفتهم لاجئين هربوا من ويلات الحرب في بلادهم. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:09+0000
2022-06-09T07:09+0000
2022-06-09T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
مجتمع
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وقالت صحيفة "ريتشبوسبوليتا" إن البولنديين لا يرفضون أن تستقبل بلادهم اللاجئين من أوكرانيا، ولكن غالبيتهم يعارضون صرف إعانات مالية للأوكرانيين.وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة وارسو أن سُبع مجموع السكان في بولندا فقط أبدى الاستعداد للموافقة على صرف نفس الاعانات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون للأوكرانيين.وذكرت الصحيفة نقلا عن عالم الاجتماع مارتشين دوما أن البولنديين باتوا يعربون عن وجهة النظر السلبية حيال القادمين من أوكرانيا، في وقت يواجهون فيه خسائر جراء التضخم المالي وارتفاع أسعار السلع. ومما يثير امتعاضهم أن الأوكرانيين يمكنهم ألا يعملوا ويحصلوا على إعانات.يذكر أن أكثر من 3.7 مليون لاجئ وصلوا إلى بولندا من أوكرانيا بعدما بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية تحرير منطقة دونباس في نهاية فبراير/شباط الماضي.ويشار إلى أن بعض القادمين من أوكرانيا انتهزوا الفرصة السانحة لمغادرة بلادهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
البولنديون يستنكرون صرف إعانات مالية للأوكرانيين
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يعارض غالبية البولنديين أن تقدم السلطات البولندية مساعدات مالية إلى أوكرانييين وصلوا إلى بولندا بصفتهم لاجئين هربوا من ويلات الحرب في بلادهم.
وقالت
صحيفة "ريتشبوسبوليتا" إن البولنديين لا يرفضون أن تستقبل بلادهم اللاجئين من أوكرانيا، ولكن غالبيتهم يعارضون صرف إعانات مالية للأوكرانيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة وارسو أن سُبع مجموع السكان في بولندا فقط أبدى الاستعداد للموافقة على صرف نفس الاعانات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون للأوكرانيين.
وذكرت الصحيفة نقلا عن عالم الاجتماع مارتشين دوما أن البولنديين باتوا يعربون عن وجهة النظر السلبية حيال القادمين من أوكرانيا، في وقت يواجهون فيه خسائر جراء التضخم المالي وارتفاع أسعار السلع. ومما يثير امتعاضهم أن الأوكرانيين يمكنهم ألا يعملوا ويحصلوا على إعانات.
يذكر أن أكثر من 3.7 مليون لاجئ وصلوا إلى بولندا من أوكرانيا بعدما بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية تحرير منطقة دونباس في نهاية فبراير/شباط الماضي.
ويشار إلى أن بعض القادمين من أوكرانيا انتهزوا الفرصة السانحة لمغادرة بلادهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.