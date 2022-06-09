عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/البولنديون-يستنكرون-صرف-إعانات-مالية-للأوكرانيين-1063312378.html
البولنديون يستنكرون صرف إعانات مالية للأوكرانيين
البولنديون يستنكرون صرف إعانات مالية للأوكرانيين
يعارض غالبية البولنديين أن تقدم السلطات البولندية مساعدات مالية إلى أوكرانييين وصلوا إلى بولندا بصفتهم لاجئين هربوا من ويلات الحرب في بلادهم. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:09+0000
2022-06-09T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063312191_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_3e8a91bf8a1e9c4bc0df6cad02e0ef49.jpg
وقالت صحيفة "ريتشبوسبوليتا" إن البولنديين لا يرفضون أن تستقبل بلادهم اللاجئين من أوكرانيا، ولكن غالبيتهم يعارضون صرف إعانات مالية للأوكرانيين.وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة وارسو أن سُبع مجموع السكان في بولندا فقط أبدى الاستعداد للموافقة على صرف نفس الاعانات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون للأوكرانيين.وذكرت الصحيفة نقلا عن عالم الاجتماع مارتشين دوما أن البولنديين باتوا يعربون عن وجهة النظر السلبية حيال القادمين من أوكرانيا، في وقت يواجهون فيه خسائر جراء التضخم المالي وارتفاع أسعار السلع. ومما يثير امتعاضهم أن الأوكرانيين يمكنهم ألا يعملوا ويحصلوا على إعانات.يذكر أن أكثر من 3.7 مليون لاجئ وصلوا إلى بولندا من أوكرانيا بعدما بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية تحرير منطقة دونباس في نهاية فبراير/شباط الماضي.ويشار إلى أن بعض القادمين من أوكرانيا انتهزوا الفرصة السانحة لمغادرة بلادهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063312191_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_066d98eff40a46333721aa0d76dc0a2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مجتمع

البولنديون يستنكرون صرف إعانات مالية للأوكرانيين

07:09 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورأوكرانيون يعبرون أحد معابر الحدود الأوكرانية البولندية
أوكرانيون يعبرون أحد معابر الحدود الأوكرانية البولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يعارض غالبية البولنديين أن تقدم السلطات البولندية مساعدات مالية إلى أوكرانييين وصلوا إلى بولندا بصفتهم لاجئين هربوا من ويلات الحرب في بلادهم.
وقالت صحيفة "ريتشبوسبوليتا" إن البولنديين لا يرفضون أن تستقبل بلادهم اللاجئين من أوكرانيا، ولكن غالبيتهم يعارضون صرف إعانات مالية للأوكرانيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة وارسو أن سُبع مجموع السكان في بولندا فقط أبدى الاستعداد للموافقة على صرف نفس الاعانات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون للأوكرانيين.
وذكرت الصحيفة نقلا عن عالم الاجتماع مارتشين دوما أن البولنديين باتوا يعربون عن وجهة النظر السلبية حيال القادمين من أوكرانيا، في وقت يواجهون فيه خسائر جراء التضخم المالي وارتفاع أسعار السلع. ومما يثير امتعاضهم أن الأوكرانيين يمكنهم ألا يعملوا ويحصلوا على إعانات.
يذكر أن أكثر من 3.7 مليون لاجئ وصلوا إلى بولندا من أوكرانيا بعدما بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية تحرير منطقة دونباس في نهاية فبراير/شباط الماضي.
ويشار إلى أن بعض القادمين من أوكرانيا انتهزوا الفرصة السانحة لمغادرة بلادهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала