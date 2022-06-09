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https://arabic.sputniknews.com/20220609/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-مالي-1063357114.html
الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده في مالي
الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده في مالي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده العاملين في صفوف قوات حفظ السلام الدولي في مالي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T19:18+0000
2022-06-09T19:18+0000
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جاء هذا في تصريحات لمصـدر عسـكري مسؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وقال المسؤول العسكري إنه: "في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم الخميس، استشهد الرقيب أول جميل محمود متروك من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي، أثناء قيامه بواجبه".وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، قتل جندي أردني وأُصيب آخران في هجوم مسلح على دورية لقوات حفظ السلام الأممية في مالي.وتشارك قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي بقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ضمن جهود عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الجيش-الأردني-يتحدث-عن-تنظيمات-إيرانية-خطيرة-تستهدف-البلاد-بـحرب-مخدرات-عبر-الحدود-السورية-1062636756.html
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أخبار الأردن, أخبار مالي

الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده في مالي

19:18 GMT 09.06.2022
© REUTERS / Muhammad Hamedأفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس "كورونا"، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020
أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Muhammad Hamed
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده العاملين في صفوف قوات حفظ السلام الدولي في مالي.
جاء هذا في تصريحات لمصـدر عسـكري مسؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
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وقال المسؤول العسكري إنه: "في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم الخميس، استشهد الرقيب أول جميل محمود متروك من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي، أثناء قيامه بواجبه".
وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، قتل جندي أردني وأُصيب آخران في هجوم مسلح على دورية لقوات حفظ السلام الأممية في مالي.
وتشارك قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي بقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ضمن جهود عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.
وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها.
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