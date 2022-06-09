الجيش الإسرائيلي يصادر أموالا لـ"حماس" في الضفة الغربية
© AFP 2022 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
© AFP 2022 / Mahmud Hams
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصادرته أموالا لحركة "حماس" في بلدة حلحول بالضفة الغربية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها مصادرة قوات الأمن الإسرائيلية أموال مخصصة لتمويل "نشاطات إرهابية".
كما تم اغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قبل قائد المنطقة العسكرية بسبب استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2022
تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن
وذكر أدرعي أن "قوات الأمن الإسرائيلية قامت في وقت سابق اليوم بنشاط عسكري في بلدة حلحول لمصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية، حيث داهمت القوات محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة لحماس".
לאור יום: כוחות הביטחון החרימו כספי טרור במאות אלפי ש"ח סמוך לחברוןhttps://t.co/yin53aCqVA pic.twitter.com/TxP81Ovz6J— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 9, 2022
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن الجيش الإسرائيلي صادر أكثر من مليون ومئة ألف شيكل كانت مخصصة لـ"أنشطة إرهابية"، وقررت إغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قائد المنطقة العسكرية، بزعم استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.
ولم يكتف أدرعي بذلك، بل شدد على أنه تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن الإسرائيلية.