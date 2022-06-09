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الجيش الإسرائيلي يصادر أموالا لـ"حماس" في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يصادر أموالا لـ"حماس" في الضفة الغربية
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصادرته أموالا لحركة "حماس" في بلدة حلحول بالضفة الغربية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:02+0000
2022-06-09T16:02+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها مصادرة قوات الأمن الإسرائيلية أموال مخصصة لتمويل "نشاطات إرهابية".وذكر أدرعي أن "قوات الأمن الإسرائيلية قامت في وقت سابق اليوم بنشاط عسكري في بلدة حلحول لمصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية، حيث داهمت القوات محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة لحماس".وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن الجيش الإسرائيلي صادر أكثر من مليون ومئة ألف شيكل كانت مخصصة لـ"أنشطة إرهابية"، وقررت إغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قائد المنطقة العسكرية، بزعم استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.ولم يكتف أدرعي بذلك، بل شدد على أنه تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن الإسرائيلية.
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أخبار إسرائيل اليوم, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصادر أموالا لـ"حماس" في الضفة الغربية

16:02 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصادرته أموالا لحركة "حماس" في بلدة حلحول بالضفة الغربية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها مصادرة قوات الأمن الإسرائيلية أموال مخصصة لتمويل "نشاطات إرهابية".
وذكر أدرعي أن "قوات الأمن الإسرائيلية قامت في وقت سابق اليوم بنشاط عسكري في بلدة حلحول لمصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية، حيث داهمت القوات محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة لحماس".
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن الجيش الإسرائيلي صادر أكثر من مليون ومئة ألف شيكل كانت مخصصة لـ"أنشطة إرهابية"، وقررت إغلاق المحل وفق أمر عسكري موقع من قائد المنطقة العسكرية، بزعم استخدامه للصرافة في أموال لأغراض إرهابية.
ولم يكتف أدرعي بذلك، بل شدد على أنه تم تحويل الأموال لمواصلة معالجة قوات الأمن الإسرائيلية.
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