https://arabic.sputniknews.com/20220609/الحكومة-الإسرائيلية-بينيت-بحث-مع-رئيس-الإمارات-التعاون-الأمني-والتحدي-الإيراني-وتداعياته-1063343141.html

الحكومة الإسرائيلية: بينيت بحث مع رئيس الإمارات التعاون الأمني والتحدي الإيراني وتداعياته

الحكومة الإسرائيلية: بينيت بحث مع رئيس الإمارات التعاون الأمني والتحدي الإيراني وتداعياته

اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، زيارة خاطفة غير معلنة مسبقا إلى الإمارات، حيث التقى برئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة عدد من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T14:37+0000

2022-06-09T14:37+0000

2022-06-09T14:38+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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القدس - سبوتنيك. وأوضح بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد. سيلتقي رئيس الوزراء لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما".كما تابع البيان: "هذا وسيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي، ثم في شهر مارس في مصر".وكرر بينيت، في تصريحات قبيل توجهه إلى الإمارات، مباركته للوكالة الدولية للطاقة الذرية "على القرار الذي صدر أمس عن مجلس المحافظين والذي ينص بشكل واضح على تمادي إيران في ممارسة ألاعيبها، واستمرارها في الاختباء والإخفاء".وخلال الزيارة، بحث الزعيمان "دعم البنية الهيكلية الإقليمية والتعاون الأمني بين الدولتين والقضايا الإقليمية"، كما بحثا الملف الإيراني وقرار مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأعلنت الإمارات وإسرائيل، نهاية الشهر الماضي توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح أول اتفاقية تجارية بين إسرائيل ودولة عربية.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، تهدف إلى تحفيز التجارة البينية؛ وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، خلال 5 أعوام.ووقعت الإمارات وإسرائيل، اتفاقا في أغسطس/آب 2021، تم بموجبه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ضمن اتفاقيات أطلق عليها اسم "إبراهيم"، توسطت فيها الولايات المتحدة، وانضمت إليها البحرين والمغرب.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يصل-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-ويلتقي-محمد-بن-زايد-1063323904.html

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