https://arabic.sputniknews.com/20220609/الحكومة-الفنلندية-تلغي-طلبا-سابقا-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-لشركة-روساتوم-1063330493.html

الحكومة الفنلندية تلغي طلبا سابقا لبناء محطة للطاقة النووية لشركة "روساتوم"

الحكومة الفنلندية تلغي طلبا سابقا لبناء محطة للطاقة النووية لشركة "روساتوم"

قررت الحكومة الفنلندية في اجتماعها اليوم الخميس، إلغاء عملية تقديم الطلب للحصول على ترخيص لبناء محطة طاقة نووية بمشاركة عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم". 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T11:35+0000

2022-06-09T11:35+0000

2022-06-09T11:35+0000

العالم

روسيا

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وجاء في بيان الحكومة: "في 9 يونيو/حزيران 2022، قررت الحكومة أن عملية تقديم الطلبات للحصول على ترخيص لبناء محطة طاقة نووية قد تم توقيفها. قرار الحكومة يعني إنهاء أي إجراءات إدارية بهذا الخصوص".هدف مشروع "هانهيكيفي -1" لبناء محطة للطاقة النووية باستخدام مفاعلات "VVR-1200" الروسية من الجيل الثالث الأكثر تطورا وأمانا في العالم، بسعة 1200 ميغاواط.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من مايو/أيار، إن قرار الجانب الفنلندي بإنهاء التعاون مع روساتوم بشأن بناء محطة للطاقة النووية غريب، مؤكدة أنه تم ممارسة الضغط على هلسنكي من الخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/روساتوم-السمة-الأساسية-لأمن-التحول-الرقمي-في-روسيا-هي-ضمان-الاستقلال-التكنولوجي--1062479971.html

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