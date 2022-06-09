عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الحكومة-الفنلندية-تلغي-طلبا-سابقا-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-لشركة-روساتوم-1063330493.html
الحكومة الفنلندية تلغي طلبا سابقا لبناء محطة للطاقة النووية لشركة "روساتوم"
الحكومة الفنلندية تلغي طلبا سابقا لبناء محطة للطاقة النووية لشركة "روساتوم"
قررت الحكومة الفنلندية في اجتماعها اليوم الخميس، إلغاء عملية تقديم الطلب للحصول على ترخيص لبناء محطة طاقة نووية بمشاركة عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:35+0000
2022-06-09T11:35+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103074/50/1030745085_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_218bafac60edb6de4b10f0c508c75ca9.jpg
وجاء في بيان الحكومة: "في 9 يونيو/حزيران 2022، قررت الحكومة أن عملية تقديم الطلبات للحصول على ترخيص لبناء محطة طاقة نووية قد تم توقيفها. قرار الحكومة يعني إنهاء أي إجراءات إدارية بهذا الخصوص".هدف مشروع "هانهيكيفي -1" لبناء محطة للطاقة النووية باستخدام مفاعلات "VVR-1200" الروسية من الجيل الثالث الأكثر تطورا وأمانا في العالم، بسعة 1200 ميغاواط.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من مايو/أيار، إن قرار الجانب الفنلندي بإنهاء التعاون مع روساتوم بشأن بناء محطة للطاقة النووية غريب، مؤكدة أنه تم ممارسة الضغط على هلسنكي من الخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/روساتوم-السمة-الأساسية-لأمن-التحول-الرقمي-في-روسيا-هي-ضمان-الاستقلال-التكنولوجي--1062479971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103074/50/1030745085_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fae9344c84aeb5174115761eecf9c569.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

الحكومة الفنلندية تلغي طلبا سابقا لبناء محطة للطاقة النووية لشركة "روساتوم"

11:35 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قررت الحكومة الفنلندية في اجتماعها اليوم الخميس، إلغاء عملية تقديم الطلب للحصول على ترخيص لبناء محطة طاقة نووية بمشاركة عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم".
وجاء في بيان الحكومة: "في 9 يونيو/حزيران 2022، قررت الحكومة أن عملية تقديم الطلبات للحصول على ترخيص لبناء محطة طاقة نووية قد تم توقيفها. قرار الحكومة يعني إنهاء أي إجراءات إدارية بهذا الخصوص".
هدف مشروع "هانهيكيفي -1" لبناء محطة للطاقة النووية باستخدام مفاعلات "VVR-1200" الروسية من الجيل الثالث الأكثر تطورا وأمانا في العالم، بسعة 1200 ميغاواط.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من مايو/أيار، إن قرار الجانب الفنلندي بإنهاء التعاون مع روساتوم بشأن بناء محطة للطاقة النووية غريب، مؤكدة أنه تم ممارسة الضغط على هلسنكي من الخارج.
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
روساتوم: السمة الأساسية لأمن التحول الرقمي في روسيا هي ضمان الاستقلال التكنولوجي
20 مايو, 14:21 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала