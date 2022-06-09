https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الألمانية-أمين-عام-الناتو-يلغي-زيارة-إلى-برلين-دون-ذكر-الأسباب-1063314073.html
الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب
الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب
ألغى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة إلى برلين، كان من المقرر خلالها عقد اجتماع مع المستشار أولاف شولتز، ولم يتم تحديد الأسباب. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:43+0000
2022-06-09T07:43+0000
2022-06-09T07:43+0000
العالم
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ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أبلغنا أنه ألغى "بشكل غير متوقع" زيارته إلى برلين".كان من المقرر عقد الاجتماعات في برلين في الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، وبالإضافة إلى شولتز، يتضمن برنامج زيارة الأمين العام لحلف الناتو أيضا اجتماعا مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ستولتنبرغ-من-غير-المرجح-أن-تحصل-السويد-وفنلندا-على-عضوية-الناتو-إذا-لم-تف-بمطالب-تركيا-1062759340.html
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العالم
الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب
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ألغى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة إلى برلين، كان من المقرر خلالها عقد اجتماع مع المستشار أولاف شولتز، ولم يتم تحديد الأسباب.
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أبلغنا أنه ألغى "بشكل غير متوقع" زيارته إلى برلين".
كان من المقرر عقد الاجتماعات في برلين في الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، وبالإضافة إلى شولتز، يتضمن برنامج زيارة الأمين العام لحلف الناتو أيضا اجتماعا مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت.