https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الألمانية-أمين-عام-الناتو-يلغي-زيارة-إلى-برلين-دون-ذكر-الأسباب-1063314073.html

الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب

الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب

ألغى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة إلى برلين، كان من المقرر خلالها عقد اجتماع مع المستشار أولاف شولتز، ولم يتم تحديد الأسباب. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T07:43+0000

2022-06-09T07:43+0000

2022-06-09T07:43+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276052_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_9b53ef4230f690ce83ddd8874fbe1de3.jpg

ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أبلغنا أنه ألغى "بشكل غير متوقع" زيارته إلى برلين".كان من المقرر عقد الاجتماعات في برلين في الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، وبالإضافة إلى شولتز، يتضمن برنامج زيارة الأمين العام لحلف الناتو أيضا اجتماعا مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/ستولتنبرغ-من-غير-المرجح-أن-تحصل-السويد-وفنلندا-على-عضوية-الناتو-إذا-لم-تف-بمطالب-تركيا-1062759340.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم