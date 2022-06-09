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https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الألمانية-أمين-عام-الناتو-يلغي-زيارة-إلى-برلين-دون-ذكر-الأسباب-1063314073.html
الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب
الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب
ألغى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة إلى برلين، كان من المقرر خلالها عقد اجتماع مع المستشار أولاف شولتز، ولم يتم تحديد الأسباب. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:43+0000
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العالم
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ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أبلغنا أنه ألغى "بشكل غير متوقع" زيارته إلى برلين".كان من المقرر عقد الاجتماعات في برلين في الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، وبالإضافة إلى شولتز، يتضمن برنامج زيارة الأمين العام لحلف الناتو أيضا اجتماعا مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت.
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الدفاع الألمانية: أمين عام الناتو يلغي زيارة إلى برلين دون ذكر الأسباب

07:43 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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ألغى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة إلى برلين، كان من المقرر خلالها عقد اجتماع مع المستشار أولاف شولتز، ولم يتم تحديد الأسباب.
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أبلغنا أنه ألغى "بشكل غير متوقع" زيارته إلى برلين".
كان من المقرر عقد الاجتماعات في برلين في الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، وبالإضافة إلى شولتز، يتضمن برنامج زيارة الأمين العام لحلف الناتو أيضا اجتماعا مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
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