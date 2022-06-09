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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد--1063309937.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T04:53+0000
2022-06-09T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17047 شخصا، من بينهم 2511 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من المناطق الخطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.7 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 270 ألف طفل، إلى روسيا. هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-الروسية-جهاز-الأمن-الأوكراني-يجهز-استفزازا-بمواد-سامة-في-سومي-لاتهام-روسيا---1063303438.html
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

04:53 GMT 09.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17047 شخصا، من بينهم 2511 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من المناطق الخطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: جهاز الأمن الأوكراني يجهز استفزازا بمواد سامة في سومي لاتهام روسيا
أمس, 18:46 GMT
وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.7 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 270 ألف طفل، إلى روسيا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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