https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد--1063309937.html

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T04:53+0000

2022-06-09T04:53+0000

2022-06-09T04:53+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059494882_0:16:1829:1044_1920x0_80_0_0_af9c731b57cd84cd506b7be16a2f0e46.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17047 شخصا، من بينهم 2511 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من المناطق الخطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.7 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 270 ألف طفل، إلى روسيا. هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-الروسية-جهاز-الأمن-الأوكراني-يجهز-استفزازا-بمواد-سامة-في-سومي-لاتهام-روسيا---1063303438.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا