https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يخطط-لقصف-محطة-زاميفسكايا-للطاقة-الحرارية-بهدف-تنفيذ-استفزاز-جديد-1063356655.html
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لقصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية بهدف تنفيذ استفزاز جديد
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لقصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية بهدف تنفيذ استفزاز جديد
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوميين المتطرفين والجيش الأوكراني يستعدون لقصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية، بالمدفعية، بهدف تنفيذ استفزاز جديد واتهام الجيش... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T19:04+0000
2022-06-09T19:04+0000
2022-06-09T19:29+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027094_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1da29309b787b78171e5451ef9d4074d.jpg
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن القوميون الأوكرانيون يستعدون لتنفيذ استفزاز جديد عن طريق قصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية، بسلاح المدفعية، وتوجيه اتهامات باطلة لروسيا، بهدف تنفيذ استفزاز.وأشار ميزينتسيف إلى أنه في حالة تدمير محطة الطاقة الحرارية، فإن سكان خاركوف وبولتافا ومناطق سومي، والمئات من مرافق الداعمة للحياة ستبقى بدون كهرباء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027094_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_28b5777dc801171c4f1bd30885453ca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لقصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية بهدف تنفيذ استفزاز جديد
19:04 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوميين المتطرفين والجيش الأوكراني يستعدون لقصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية، بالمدفعية، بهدف تنفيذ استفزاز جديد واتهام الجيش الروسي بذلك.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن القوميون الأوكرانيون يستعدون لتنفيذ استفزاز جديد عن طريق قصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية، بسلاح المدفعية، وتوجيه اتهامات باطلة لروسيا، بهدف تنفيذ استفزاز.
"بهدف تنفذ (استفزاز) في منطقة خاركوف، نشرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بطارية مدفعية مهمتها قصف محطة زميفسكايا للطاقة الحرارية".
ميخائيل ميزينتسيف
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا
وأشار ميزينتسيف إلى أنه في حالة تدمير محطة الطاقة الحرارية، فإن سكان خاركوف وبولتافا ومناطق سومي، والمئات من مرافق الداعمة للحياة ستبقى بدون كهرباء.