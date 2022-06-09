https://arabic.sputniknews.com/20220609/الدفاع-الروسية-تدمير-مركز-لتدريب-المرتزقة-الأجانب-في-جيتومير-وإسقاط-مقاتلة-سو-25-و13-طائرة-مسيرة-1063318273.html
الدفاع الروسية: تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في جيتومير وإسقاط مقاتلة "سو-25" و13 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في جيتومير وإسقاط مقاتلة "سو-25" و13 طائرة مسيرة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا باستخدام صواريخ... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:37+0000
2022-06-09T08:37+0000
2022-06-09T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسفر القصف باستخدام صواريخ عالية الدقة عن تدمير مركز تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة نوفوغراد-فولينسكي بمقاطعة جيتومير، حيث كان يجري فيه تدريب المرتزقة الأجانب".وأضاف كوناشينكوف قائلا: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة مازانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".كما أشار المتحدث إلى إسقاط 13 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعات زاباروجيا وخاركوف وخيرسون.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في جيتومير وإسقاط مقاتلة "سو-25" و13 طائرة مسيرة
08:37 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة.تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب وإسقاط مقاتلة "سو-25" و13 طائرة مسيرة.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسفر القصف باستخدام صواريخ عالية الدقة عن تدمير مركز تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة نوفوغراد-فولينسكي بمقاطعة جيتومير، حيث كان يجري فيه تدريب المرتزقة الأجانب".
وأضاف كوناشينكوف قائلا: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة مازانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أشار المتحدث إلى إسقاط 13 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعات زاباروجيا وخاركوف وخيرسون.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام
الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.