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الرئيس العراقي يدين الاعتداء على مدينة أربيل
الرئيس العراقي يدين الاعتداء على مدينة أربيل
أدان رئيس الجمهورية برهم صالح الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء أمس الأربعاء، واصفا إياه بالعمل الإجرامي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:10+0000
2022-06-09T07:10+0000
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وقال صالح في تغريدة له على "تويتر": أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".ودعا صالح في تغريدته إلى "الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار"، مؤكدا أنه "لابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة واجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون".وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الهجوم الذي وقع الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.من جانبه، أكد مسرور بارزاني، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.وأمس الأربعاء، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الرئيس العراقي يدين الاعتداء على مدينة أربيل

07:10 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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أدان رئيس الجمهورية برهم صالح الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء أمس الأربعاء، واصفا إياه بالعمل الإجرامي.
وقال صالح في تغريدة له على "تويتر": أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".
ودعا صالح في تغريدته إلى "الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار"، مؤكدا أنه "لابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة واجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون".
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الهجوم الذي وقع الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.
وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.
من جانبه، أكد مسرور بارزاني، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.
وأمس الأربعاء، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
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