https://arabic.sputniknews.com/20220609/الرئيس-العراقي-يدين-الاعتداء-على-مدينة-أربيل-1063312486.html
الرئيس العراقي يدين الاعتداء على مدينة أربيل
الرئيس العراقي يدين الاعتداء على مدينة أربيل
أدان رئيس الجمهورية برهم صالح الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء أمس الأربعاء، واصفا إياه بالعمل الإجرامي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:10+0000
2022-06-09T07:10+0000
2022-06-09T07:10+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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وقال صالح في تغريدة له على "تويتر": أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".ودعا صالح في تغريدته إلى "الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار"، مؤكدا أنه "لابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة واجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون".وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الهجوم الذي وقع الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.من جانبه، أكد مسرور بارزاني، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.وأمس الأربعاء، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الرئيس العراقي يدين الاعتداء على مدينة أربيل
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أدان رئيس الجمهورية برهم صالح الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء أمس الأربعاء، واصفا إياه بالعمل الإجرامي.
وقال صالح في تغريدة له على "تويتر": أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".
ودعا صالح في تغريدته إلى "الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار"، مؤكدا أنه "لابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة واجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون".
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي، أن الهجوم الذي وقع الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.
وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.
من جانبه، أكد مسرور بارزاني، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.
وأمس الأربعاء، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.