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https://arabic.sputniknews.com/20220609/الرئيس-الفنزويلي-يصل-إلى-الجزائر-1063309471.html
الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر
الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المطار الدولي هواري بومدين في إطار زيارة إلى الجزائر. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T02:38+0000
2022-06-09T02:38+0000
الجزائر
رئاسة فنزويلا
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بوينس - إيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو على تويتر "وصلنا إلى الجزائر في إطار أجندتنا الدولية".وأجرى مادورو، الأربعاء، محادثات في تركيا مع رجب طيب أردوغان، ووقع ثلاث اتفاقيات جديدة.ووصف مادورو زيارته إلى تركيا بالناجحة.وكان مادورو، قد زار الجزائر، في أيلول/سبتمبر 2017، في إطار تنسيق وتعاون جزائري مستمر في مجال الطاقة وحركة عدم الانحياز.
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الجزائر, رئاسة فنزويلا

الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر

02:38 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المطار الدولي هواري بومدين في إطار زيارة إلى الجزائر.
بوينس - إيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو على تويتر "وصلنا إلى الجزائر في إطار أجندتنا الدولية".
وأجرى مادورو، الأربعاء، محادثات في تركيا مع رجب طيب أردوغان، ووقع ثلاث اتفاقيات جديدة.
ووصف مادورو زيارته إلى تركيا بالناجحة.
وكان مادورو، قد زار الجزائر، في أيلول/سبتمبر 2017، في إطار تنسيق وتعاون جزائري مستمر في مجال الطاقة وحركة عدم الانحياز.
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