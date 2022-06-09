https://arabic.sputniknews.com/20220609/الرئيس-الفنزويلي-يصل-إلى-الجزائر-1063309471.html
الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر
الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المطار الدولي هواري بومدين في إطار زيارة إلى الجزائر. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T02:38+0000
2022-06-09T02:38+0000
2022-06-09T02:38+0000
الجزائر
رئاسة فنزويلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047006953_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8c41d60c6e351234f2803b97c8ebb668.jpg
بوينس - إيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو على تويتر "وصلنا إلى الجزائر في إطار أجندتنا الدولية".وأجرى مادورو، الأربعاء، محادثات في تركيا مع رجب طيب أردوغان، ووقع ثلاث اتفاقيات جديدة.ووصف مادورو زيارته إلى تركيا بالناجحة.وكان مادورو، قد زار الجزائر، في أيلول/سبتمبر 2017، في إطار تنسيق وتعاون جزائري مستمر في مجال الطاقة وحركة عدم الانحياز.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047006953_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_5967a6fa69db9676c9ca4b6b37aae8e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, رئاسة فنزويلا
الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر
تابعنا عبر
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المطار الدولي هواري بومدين في إطار زيارة إلى الجزائر.
بوينس - إيرس - سبوتنيك
. وكتب مادورو على تويتر "وصلنا إلى الجزائر في إطار أجندتنا الدولية".
وأجرى مادورو، الأربعاء، محادثات في تركيا مع رجب طيب أردوغان، ووقع ثلاث اتفاقيات جديدة.
وكان مادورو، قد زار الجزائر، في أيلول/سبتمبر 2017، في إطار تنسيق وتعاون جزائري مستمر في مجال الطاقة وحركة عدم الانحياز.