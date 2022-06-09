https://arabic.sputniknews.com/20220609/السودان-إصابات-بين-المتظاهرين-أثناء-استخدام-الشرطة-الغاز-والرصاص-الحي-بالخرطوم-1063349503.html

السودان: إصابات بين المتظاهرين أثناء استخدام الشرطة الغاز والرصاص الحي بالخرطوم

السودان: إصابات بين المتظاهرين أثناء استخدام الشرطة الغاز والرصاص الحي بالخرطوم

أعلنت لجنة طبية سودانية، اليوم الخميس، عن إصابات بين المتظاهرين وصفت بعضها بالخطيرة أثناء استخدام الشرطة الرصاص الحي لتفريقهم وسط العاصمة الخرطوم. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T16:16+0000

2022-06-09T16:16+0000

2022-06-09T16:16+0000

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أخبار السودان اليوم

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الخرطوم - سبوتنيك. وأفادت لجنة الأطباء المركزية السودانية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل والرصاص الحي لتفريق متظاهرين قرب محطة شورني ومحطة بشدار، ما أسفر عن إصابات من ضمنها إصابات خطيرة".و أكدت عدة مصادر، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الشرطة استخدمت الغاز والرصاص لتفريق متظاهرين بشارع "الأربعين"، الواقع بمدينة أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم".وشهدت العاصمة الخرطوم أمس الأربعاء الجلسة الافتتاحية للحوار السوداني السوداني برعاية الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الحكومية المعنية بالتنمية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان) مع بعض الأطراف السودانية، للتوصل إلى صيغة سياسية لتشكيل حكومة انتقال مدنية وتعيين رئيس وزراء وإنشاء مفوضيات الانتخابات. والجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للحوار السوداني السوداني، غابت عنه أحزاب الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وحزب الأمة القومي، اعتراضاً على عدم تهيئة الأجواء وعدم التزام السلطة العسكرية بإطلاق جميع سراح المعتقلين السياسيين مع استخدام العنف المفرط ضد المحتجين ما أسفر عن مصرع ما يزيد عن 100 متظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تكشف-سبب-رفضها-المشاركة-في-الحوار-الذي-تسيره-الآلية-الثلاثية-1063319566.html

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