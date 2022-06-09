https://arabic.sputniknews.com/20220609/الشرطة-الأمريكية-تقتل-شخصا-حاول-دخول-مدرسة-في-ألاباما-1063355682.html
الشرطة الأمريكية تقتل شخصا حاول "دخول" مدرسة في ألاباما
الشرطة الأمريكية تقتل شخصا حاول "دخول" مدرسة في ألاباما
قالت السلطات الأمريكية، إن شخصا كان يحاول الدخول إلى مدرسة ابتدائية في ألاباما يُعقد فيها برنامج صيفي، قُتل برصاص ضابط شرطة صباح اليوم الخميس. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T18:31+0000
2022-06-09T18:31+0000
2022-06-09T18:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأخبر توني ريديك، مدير مدارس مدينة جادسدن تلفزيون "دبليو بي إم إيه"، إن رجلا ذهب إلى أبواب عدة في محاولة لدخول مدرسة "وولنت بارك" الابتدائية، حيث تجري البرامج الصيفية التي تديرها المدينة للأطفال، وعندما رأى المدير ما يحدث، قرر إغلاق المدرسة.وقال جوناثان هورتون، مسؤول الشرطة في مقاطعة إيتواه، لصحيفة "جادسدن تايمز": "إن ضابط شرطة من مدينة رينبو القريبة كان يعمل ضابط موارد بالمدرسة، وواجه هذا الشخص ودخل في مشاجرة معه، وطلب الدعم، حيث استجاب ضباط آخرون وقُتل الشخص رميا بالرصاص".وذكر المسؤولون، أنه لم يصب أي طالب، وأن كل الأطفال خرجوا من المبنى. لم تكشف السلطات على الفور عن هوية القتيل أو أي تفاصيل حول المشاجرة، لكن قال هورتون إن الضابط أصيب بجروح طفيفة.تأتي الواقعة في ظل حالة استنفار أمني داخل وفي محيط المدارس على مستوى الولايات المتحدة، عقب سلسلة من حوادث القتل الجماعي التي وقعت أخيرا، وتسببت إحداها في مقتل 21 شخصا أغلبهم من الأطفال داخل مدرسة في تكساس.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/هلع-أمني-بمدارس-الولايات-المتحدة-بعد-مجزرة-تكساس-1062849671.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تقتل شخصا حاول "دخول" مدرسة في ألاباما
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قالت السلطات الأمريكية، إن شخصا كان يحاول الدخول إلى مدرسة ابتدائية في ألاباما يُعقد فيها برنامج صيفي، قُتل برصاص ضابط شرطة صباح اليوم الخميس.
وأخبر توني ريديك، مدير مدارس مدينة جادسدن تلفزيون "دبليو بي إم إيه"، إن رجلا ذهب إلى أبواب عدة في محاولة لدخول مدرسة "وولنت بارك" الابتدائية، حيث تجري البرامج الصيفية التي تديرها المدينة للأطفال، وعندما رأى المدير ما يحدث، قرر إغلاق المدرسة.
وقال جوناثان هورتون، مسؤول الشرطة في مقاطعة إيتواه، لصحيفة "جادسدن تايمز": "إن ضابط شرطة من مدينة رينبو القريبة كان يعمل ضابط موارد بالمدرسة، وواجه هذا الشخص ودخل في مشاجرة معه، وطلب الدعم، حيث استجاب ضباط آخرون وقُتل الشخص رميا بالرصاص".
وذكر المسؤولون، أنه لم يصب أي طالب، وأن كل الأطفال خرجوا من المبنى. لم تكشف السلطات على الفور عن هوية القتيل أو أي تفاصيل حول المشاجرة، لكن قال هورتون إن الضابط أصيب بجروح طفيفة.
تأتي الواقعة في ظل حالة استنفار أمني داخل وفي محيط المدارس على مستوى الولايات المتحدة، عقب سلسلة من حوادث القتل الجماعي التي وقعت أخيرا، وتسببت إحداها في مقتل 21 شخصا أغلبهم من الأطفال داخل مدرسة في تكساس
.