https://arabic.sputniknews.com/20220609/الصين-سفينة-روبوتية-تجري-أولى-رحلاتها-البحرية-بنجاح-1063329592.html
الصين… سفينة روبوتية تجري أولى رحلاتها البحرية بنجاح
الصين… سفينة روبوتية تجري أولى رحلاتها البحرية بنجاح
تمكنت سفينة روبوتية صينية من استكمال أولى رحلاتها البحرية بنجاح بعدما تم تصميمها لتكون قادرة على الإبحار دون وجود عناصر بشرية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:25+0000
2022-06-09T11:25+0000
2022-06-09T11:25+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن السفينة استكملت أولى رحلاتها، الثلاثاء الماضي.وأجرت السفينة رحلتها البحرية وهي تبحر بسرعة تصل إلى 20 عقدة وجرى التأكد من قدرتها على الإبحار وفقا لإجراءات السلامة البحرية.ونشرت الصحيفة صورة للسفينة الروبوتية التي يمكنها العمل على مسارات بحرية بصورة مستقلة ويصل وزنها إلى 100 طن.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/كيف-تواجه-أمريكا-حوادث-تصادم-السفن-الحربية-في-أعالي-البحار؟-1056612519.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين… سفينة روبوتية تجري أولى رحلاتها البحرية بنجاح
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تمكنت سفينة روبوتية صينية من استكمال أولى رحلاتها البحرية بنجاح بعدما تم تصميمها لتكون قادرة على الإبحار دون وجود عناصر بشرية.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن السفينة استكملت أولى رحلاتها
، الثلاثاء الماضي.
وأجرت السفينة رحلتها البحرية وهي تبحر بسرعة تصل إلى 20 عقدة وجرى التأكد من قدرتها على الإبحار وفقا لإجراءات السلامة البحرية.
ونشرت الصحيفة صورة للسفينة الروبوتية
التي يمكنها العمل على مسارات بحرية بصورة مستقلة ويصل وزنها إلى 100 طن.