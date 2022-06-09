https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-كربلاء-تقلص-دوام-الموظفين-بسبب-حرارة-الطقس-1063317018.html
العراق... كربلاء تقلص دوام الموظفين بسبب حرارة الطقس
العراق... كربلاء تقلص دوام الموظفين بسبب حرارة الطقس
قررت سلطات محافظة كربلاء العراقية، تخفيض عدد ساعات العمل في دوائر المحافظة بمقدار ساعة نظرا للارتفاع القياسي في درجات حرارة الطقس الذي تشهده المحافظة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:17+0000
2022-06-09T08:17+0000
2022-06-09T08:17+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" أمرا إداريا صادرا عن مكتب محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، أفاد بأنه اعتبارا من 1 يوليو/ تموز وحتى 31 أغسطس/ آب، يكون دوام دوائر المحافظة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.وأكد القرار أن العودة إلى العمل بالمواعيد الرسمية ستبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول، ليكون الدوام من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.يشهد العراق خلال الأربعة أيام المقبلة طقسا غير مستقر مع عودة الغبار وتغير في درجة الحرارة، التي تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظات جنوبي البلاد.وقالت هيئة الأنواء الجوية (حكومية)، يوم الثلاثاء الماضي، إن "طقس الأيام المقبلة سيشهد تصاعداً للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة"، بحسب "السومرية نيوز".وأضافت أن طقس العراق سيكون خلال هذه الأيام صحوا مع غبار خفيف وستكون درجات الحرارة مقاربة للأيام التي تسبقها مع انخفاض طفيف في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد.فيما تصل درجات الحرارة في محافظات جنوبي البلاد، الناصرية وميسان والبصرة إلى 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... كربلاء تقلص دوام الموظفين بسبب حرارة الطقس
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قررت سلطات محافظة كربلاء العراقية، تخفيض عدد ساعات العمل في دوائر المحافظة بمقدار ساعة نظرا للارتفاع القياسي في درجات حرارة الطقس الذي تشهده المحافظة.
ونقلت "السومرية نيوز
" أمرا إداريا صادرا عن مكتب محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، أفاد بأنه اعتبارا من 1 يوليو/ تموز وحتى 31 أغسطس/ آب، يكون دوام دوائر المحافظة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وأكد القرار أن العودة إلى العمل بالمواعيد الرسمية ستبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول، ليكون الدوام من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
يشهد العراق خلال الأربعة أيام المقبلة طقسا غير مستقر مع عودة الغبار وتغير في درجة الحرارة، التي تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظات جنوبي البلاد.
وقالت هيئة الأنواء الجوية (حكومية)، يوم الثلاثاء الماضي، إن "طقس الأيام المقبلة سيشهد تصاعداً للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة"، بحسب "السومرية نيوز
".
وأضافت أن طقس العراق سيكون خلال هذه الأيام صحوا مع غبار خفيف وستكون درجات الحرارة مقاربة للأيام التي تسبقها مع انخفاض طفيف في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد.
فيما تصل درجات الحرارة في محافظات جنوبي البلاد، الناصرية وميسان والبصرة إلى 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.