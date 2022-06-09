عربي
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-كربلاء-تقلص-دوام-الموظفين-بسبب-حرارة-الطقس-1063317018.html
العراق... كربلاء تقلص دوام الموظفين بسبب حرارة الطقس
العراق... كربلاء تقلص دوام الموظفين بسبب حرارة الطقس
قررت سلطات محافظة كربلاء العراقية، تخفيض عدد ساعات العمل في دوائر المحافظة بمقدار ساعة نظرا للارتفاع القياسي في درجات حرارة الطقس الذي تشهده المحافظة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:17+0000
2022-06-09T08:17+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/15/1036461577_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0770cda357e9fc5a612637f9cf5a274f.jpg
ونقلت "السومرية نيوز" أمرا إداريا صادرا عن مكتب محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، أفاد بأنه اعتبارا من 1 يوليو/ تموز وحتى 31 أغسطس/ آب، يكون دوام دوائر المحافظة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.وأكد القرار أن العودة إلى العمل بالمواعيد الرسمية ستبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول، ليكون الدوام من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.يشهد العراق خلال الأربعة أيام المقبلة طقسا غير مستقر مع عودة الغبار وتغير في درجة الحرارة، التي تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظات جنوبي البلاد.وقالت هيئة الأنواء الجوية (حكومية)، يوم الثلاثاء الماضي، إن "طقس الأيام المقبلة سيشهد تصاعداً للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة"، بحسب "السومرية نيوز".وأضافت أن طقس العراق سيكون خلال هذه الأيام صحوا مع غبار خفيف وستكون درجات الحرارة مقاربة للأيام التي تسبقها مع انخفاض طفيف في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد.فيما تصل درجات الحرارة في محافظات جنوبي البلاد، الناصرية وميسان والبصرة إلى 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/15/1036461577_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4143e422582671762f9898e075d708ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي

العراق... كربلاء تقلص دوام الموظفين بسبب حرارة الطقس

08:17 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرTelegram
قررت سلطات محافظة كربلاء العراقية، تخفيض عدد ساعات العمل في دوائر المحافظة بمقدار ساعة نظرا للارتفاع القياسي في درجات حرارة الطقس الذي تشهده المحافظة.
ونقلت "السومرية نيوز" أمرا إداريا صادرا عن مكتب محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، أفاد بأنه اعتبارا من 1 يوليو/ تموز وحتى 31 أغسطس/ آب، يكون دوام دوائر المحافظة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وأكد القرار أن العودة إلى العمل بالمواعيد الرسمية ستبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول، ليكون الدوام من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
يشهد العراق خلال الأربعة أيام المقبلة طقسا غير مستقر مع عودة الغبار وتغير في درجة الحرارة، التي تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظات جنوبي البلاد.
وقالت هيئة الأنواء الجوية (حكومية)، يوم الثلاثاء الماضي، إن "طقس الأيام المقبلة سيشهد تصاعداً للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة"، بحسب "السومرية نيوز".
وأضافت أن طقس العراق سيكون خلال هذه الأيام صحوا مع غبار خفيف وستكون درجات الحرارة مقاربة للأيام التي تسبقها مع انخفاض طفيف في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد.
فيما تصل درجات الحرارة في محافظات جنوبي البلاد، الناصرية وميسان والبصرة إلى 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала