https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-يكشف-عدد-الزائرين-الإيرانيين-الوافدين-إليه-يوميا-بلا-تأشيرة-1063338185.html
العراق يكشف عدد الزائرين الإيرانيين الوافدين إليه يوميا بلا تأشيرة
العراق يكشف عدد الزائرين الإيرانيين الوافدين إليه يوميا بلا تأشيرة
كشف وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن زيادة أعداد الزائرين الإيرانيين الذين وافق على دخولهم إلى أراضي بلاده لزيارة العتبات المقدسة بلا... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:37+0000
2022-06-09T13:37+0000
2022-06-09T13:37+0000
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وقال الغانمي خلال زيارته مدينة مشهد الإيرانية: "في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع الحكومة الإيرانية، وفرت الأرضیة لتوجه 2000 من الزوار الإيرانيين إلى العراق يوميًا عبر المعابر البرية بدون تأشيرات الدخول".وأضاف الغانمي أنه "من أجل تكريم أهالي المشهد المقدسة، فإننا نخصص حصة خاصة من 500 شخص لأهالي هذه المدينة لزيارة الأضرحة الدينية في العراق يوميا"، وفقا لـ "شفق نيوز".وكان الغانمي قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران عقب وصوله إلى إيران في زيارة رسمية، إنه "يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا".يشار إلى أنه بعد نحو عامين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا تم استئناف تسيير الرحلات الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق قبل عدة أشهر مع إلغاء التأشيرة الا أن ارتفاع سعر الكلفة جوا يشكل عقبة أمام الكثير من المواطنين الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة لذا يأملون بفتح الحدود البرية للتوجه إلى الزيارة برا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيران-وزارة-الصحة-تصدر-تعليمات-جديدة-بشأن-السفر-من-وإلى-العراق-1061191598.html
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العالم العربي, العراق, إيران
العراق يكشف عدد الزائرين الإيرانيين الوافدين إليه يوميا بلا تأشيرة
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كشف وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن زيادة أعداد الزائرين الإيرانيين الذين وافق على دخولهم إلى أراضي بلاده لزيارة العتبات المقدسة بلا تأشيرة دخول بشكل يومي.
وقال الغانمي خلال زيارته مدينة مشهد الإيرانية: "في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع الحكومة الإيرانية
، وفرت الأرضیة لتوجه 2000 من الزوار الإيرانيين إلى العراق يوميًا عبر المعابر البرية بدون تأشيرات الدخول".
وأضاف الغانمي أنه "من أجل تكريم أهالي المشهد المقدسة، فإننا نخصص حصة خاصة من 500 شخص لأهالي هذه المدينة لزيارة الأضرحة الدينية في العراق يوميا"، وفقا لـ "شفق نيوز
".
وكان الغانمي قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي.
وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران عقب وصوله إلى إيران في زيارة رسمية، إنه "يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا".
يشار إلى أنه بعد نحو عامين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا تم استئناف تسيير الرحلات الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق قبل عدة أشهر مع إلغاء التأشيرة الا أن ارتفاع سعر الكلفة جوا يشكل عقبة أمام الكثير من المواطنين الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة لذا يأملون بفتح الحدود البرية للتوجه إلى الزيارة برا.